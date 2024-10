Apple trabalhou secretamente com a BYD em uma bateria de carro elétrico de longo alcance

A Apple trabalhou com a montadora chinesa BYD por anos como parte de seu projeto de carro elétrico cancelado no início do ano, desenvolvendo baterias de longa duração que ajudaram a estabelecer as bases para a tecnologia usada hoje, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.

PUBLICIDADE A Apple e a empresa sediada em Shenzhen se uniram por volta de 2017 para construir um sistema de bateria usando células de fosfato de ferro e lítio, disseram pessoas próximas ao processo, que pediram para não serem identificadas porque o trabalho não foi divulgado. A tecnologia foi projetada para ter maior alcance e ser mais segura do que as baterias típicas de veículos elétricos na época. Embora a Apple não seja proprietária de nenhuma tecnologia usada nas atuais baterias Blade da BYD, a parceria mostra até onde a fabricante do iPhone foi em seus esforços para produzir um carro. O titã da tecnologia gastou cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,69 bilhões) por ano durante a última década no projeto do veículo - muitas vezes visto como uma das “próximas grandes coisas” da empresa - antes de descartá-lo em fevereiro.

A tecnologia que a Apple desenvolveu com a BYD teria sido altamente personalizada para o veículo outrora planejado, segundo pessoas a par do assunto. Como parte da parceria secreta, os engenheiros da Apple trouxeram sua experiência em baterias avançadas e gerenciamento de calor. A BYD contribuiu com know-how de fabricação e avanços usando células de fosfato de ferro e lítio - mais conhecidas como LFP.

Pesquisa feita em conjunto teve resultados para a BYD Foto: Michel Euler/AP

Os porta-vozes da Apple e da BYD não quiseram comentar sobre o trabalho conjunto da bateria. Mas a BYD disse em um comunicado enviado por e-mail que “o conceito da bateria Blade foi originado pelos engenheiros da BYD, que desenvolveram independentemente essa bateria LFP Blade. A BYD detém todos os direitos de propriedade e de patente da bateria Blade”.

Hoje, toda a linha de carros da BYD é alimentada pelo sistema Blade, que usa um design de bateria que, segundo as pessoas envolvidas em seu desenvolvimento, foi informado pelas lições do trabalho da Apple.

As sementes da colaboração da Apple com a BYD foram plantadas há cerca de uma década, quando a empresa norte-americana estava buscando tecnologias essenciais para seu carro. Os engenheiros da BYD apresentaram as primeiras versões da bateria Blade aos executivos da Apple, que admiraram os recursos de segurança e armazenamento de energia da tecnologia. Por fim, a Apple buscou personalizações que aumentassem o alcance de um veículo elétrico.

Publicidade

Na época, a Apple, sediada em Cupertino, Califórnia, já estava trabalhando em várias baterias diferentes, usando elementos como níquel e alcalino. Ela também estava investindo milhões de dólares no projeto e na engenharia de baterias para incluir o maior número possível de células. As duas empresas procuraram combinar os esforços separados de pacotes e células para produzir um sistema de bateria seguro e de longo alcance para o veículo da Apple.

Do lado da Apple, a parceria foi liderada por Alexander Hitzinger, um ex-executivo sênior da Volkswagen AG e da Porsche que supervisionou o design do produto para o projeto do carro de 2016 a 2019. A empresa também recrutou Mujeeb Ijaz, um veterano da fracassada startup americana de baterias A123 Systems LLC que trabalhou na Apple de 2014 a 2020.

Ijaz supervisionou uma equipe de cerca de 50 engenheiros de baterias que trabalhavam no projeto. Seu colega na BYD foi Michael He, vice-presidente do negócio de baterias da empresa.

O Blade é agora um recurso característico dos carros da BYD - e um importante ponto de venda. A empresa usou seu alcance aprimorado, segurança relativa e custo mais baixo para gerar vendas de 3 milhões de veículos elétricos e híbridos em 2023, em comparação com 179.054 três anos antes.

PUBLICIDADE Atualmente, a empresa é a maior montadora da China em vendas e ultrapassou brevemente a Tesla para se tornar a maior vendedora de veículos elétricos do mundo. O fundador e presidente da BYD, Wang Chuanfu, ele próprio um engenheiro de baterias, é um bilionário. Apesar de anos de trabalho com a BYD, a Apple desistiu da parceria e considerou sistemas de outros fabricantes de baterias, disseram fontes. O projeto geral do carro sofreu vários atrasos, e a economia do negócio de carros elétricos acabou se mostrando muito assustadora. Quando a Apple cancelou o projeto do carro, isso marcou um raro fracasso de alto nível para a empresa mais valiosa do mundo. Mas o esforço de uma década se mostrou útil em alguns aspectos. Além dos insights sobre baterias obtidos com o esforço, ele ajudou no desenvolvimento de produtos como o fone de ouvido Vision Pro e o processador de IA Neural Engine, agora presente na maioria dos dispositivos Apple. O trabalho também contribuiu para o impulso incipiente da empresa na área de robótica.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.