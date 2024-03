The Economist: A armadilha da baixa fertilidade que assombra os líderes da China

Um pequeno número deve assombrar o sono dos líderes da China: 1,1. Esse é o número de filhos que, de acordo com as tendências predominantes, espera-se que cada mulher chinesa tenha, em média, durante sua idade fértil. A taxa de fertilidade total da China, para usar o termo dos demógrafos, ficou muito abaixo dos 2,1 filhos necessários para uma população estável. Com certeza, em 2023, a população da China diminuiu pelo segundo ano consecutivo.

PUBLICIDADE Os chefes do Partido Comunista podem se agarrar a um (pouco) de conforto. Esse desastre tem muitas causas, mas apenas uma delas é a política do filho único, o sistema severo que, entre 1980 e 2016, limitou a maioria das famílias urbanas a um único filho e muitas famílias rurais a dois. A maior parte do declínio da fertilidade da China ocorreu na década de 1970, como resultado de forças como a urbanização e a educação das mulheres (os apelos da era Mao por famílias numerosas também cessaram). Forças semelhantes fizeram com que as taxas de natalidade caíssem em todo o Leste Asiático. A taxa de fertilidade do Japão caiu para menos de 1,3 e na Coreia do Sul, catastroficamente, está abaixo de 0,8. O rápido envelhecimento da população da China também segue os padrões observados em toda a região.

Mesmo assim, as dores do remorso devem perturbar os sonhos dos chefes do partido. A política do filho único não é o único motivo dessa crise, mas seu legado fará com que seja excepcionalmente difícil para a China escapar da desgraça demográfica. A estrutura populacional da China ficou permanentemente distorcida.

Autoridades brutais e muitas vezes corruptas aplicaram as regras com propaganda, multas e dezenas de milhões de abortos e esterilizações, muitos deles involuntários. Atualmente, há cerca de 150 milhões de famílias com um único filho. Pior ainda, muitos pais que queriam ter filhos optaram por abortar meninas, deixando a China com 30 milhões de mulheres a menos do que homens.

A política foi cruel e um erro. As autoridades de planejamento familiar presumiram que as taxas de natalidade voltariam a crescer quando os controles fossem abolidos. Infelizmente, eles reeducaram os pais muito bem. Um filho se tornou a norma, certamente nas cidades.

Considere outro número que deveria assombrar os líderes: 1,7. Esse é o número de filhos que, em média, as mulheres chinesas em idade fértil consideram ideal. O ideal da China é um dos mais baixos do mundo, muito abaixo do número dado no Japão ou na Coreia do Sul.

As mulheres chinesas nascidas depois de 1995 são as que desejam menos filhos: 48,3% delas disseram à Pesquisa Social Geral da China de 2021 que desejam um ou nenhum filho. Há cada vez mais evidências de que essas atitudes são fortemente moldadas pela forma como as pessoas, e as pessoas ao seu redor, vivenciaram a política do filho único.

Mesmo após política do filho único, China tem dificuldade para aumentar fertilidade da população Foto: Stringer / Reuters

Quando questionados por que querem famílias pequenas, os pais chineses geralmente citam os custos da criação dos filhos. De fato, não existe uma ligação clara entre as taxas de fertilidade e a renda média. As taxas de natalidade são muito baixas na cidade mais rica da China, Xangai, mas também no nordeste pós-industrial. Esses lugares muito diferentes têm algo em comum. Xangai impôs severamente as regras de parto. O mesmo aconteceu com as empresas estatais que empregavam milhões de pessoas no nordeste, observa Yu Jia, do Centro de Pesquisas Sociais da Universidade de Pequim.

Outra variação reveladora envolve os cerca de um em cada 11 chineses que pertencem a minorias étnicas. A política foi aplicada (um pouco) menos rigorosamente para as minorias, permitindo que famílias maiores continuassem sendo a norma em lugares isolados como o Tibete, mas também em diversas regiões rurais onde vivem os Bai, Miao, Yi, Zhuang e outros povos.

Efeitos distintos podem ser observados até hoje. Mesmo depois de controlar a educação e os graus de contato social com a maioria Han dominante da China, muitos grupos étnicos se destacam por desejar famílias maiores. Um fator consistente, diz Yu, é que os lares das minorias tinham “regras diferentes de um único filho aplicadas a eles”.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Intrigada, Chaguan foi para Guizhou, uma província no sudoeste da China com muitas minorias e as mais altas taxas de natalidade de qualquer região fora do Tibete. Os habitantes locais ofereceram várias explicações para as altas taxas de fertilidade e lembranças vívidas das regras de planejamento familiar. Seguindo para o coração montanhoso do povo Miao, a primeira parada foi a cidade de Zhou Xi. Os habitantes locais se aglomeravam em uma feira ao ar livre que marcava um festival Miao, o Lusheng. As barracas vendiam tangerinas, cana-de-açúcar e cachorro assado. Wang, um pai de 30 anos, observava dois filhos brincando em um castelo inflável. Ele mesmo, que tem três irmãos, lembrou-se de como sua própria mãe se escondia dos funcionários que impunham o limite de dois filhos em seu vilarejo. Os infratores das regras enfrentavam multas e o confisco de vacas, galinhas ou porcos para ter famílias maiores. “Nós, Miao, somos mais hospitaleiros em todos os sentidos, preferimos ter muitos parentes e amigos”, explicou Wang. Em seguida, uma estrada sinuosa levou a Puzi, um vilarejo nas montanhas com cheiro de fumaça de madeira. Muitos aldeões em idade produtiva são Miao, mas trabalham em cidades distantes da China Han. Alguns têm visão de cidade grande. Mu trabalhou em uma fábrica em Dongguan, uma cidade costeira do sul, por quase 12 anos. Ele retornou a Puzi para o recente Festival da Primavera e ficou para participar de um funeral. Ele tem dois filhos e citou as crenças Miao de que um filho não é suficiente. Mas seus vizinhos em Dongguan, que têm um único filho, têm uma vida “mais fácil”, disse ele. Diante da perspectiva de ajudar seus filhos a comprar carros e casas para que possam se casar, ele suspirou: “Estou sob muita pressão”.

Cuidado com as autoridades que afirmam planejar a longo prazo

A última parada foi Guiyang, a sonolenta capital da província, onde chineses da etnia Han e minorias vivem lado a lado. Em um parque do lado de fora de um hospital infantil, seu colunista conheceu um casal Han de 30 e poucos anos da província de Hunan, o Sr. Luo e a Sra. Yang. Eles tiveram o primeiro filho há 13 anos, quando trabalhavam na rica província de Jiangsu, no leste do país, e temiam que mais filhos fossem “cansativos demais”. Se tivessem ficado em Jiangsu, ainda teriam um filho, disseram eles. Mas, depois de se mudarem para Guiyang para abrir uma loja, os vizinhos da etnia Miao os convenceram de que filhos únicos são “solitários”. Eles acabaram tendo três, riu a Sra. Yang, enquanto um par de crianças pequenas puxava suas mangas.

Mesmo aqui, os habitantes locais de 20 e poucos anos estão convergindo com as normas nacionais, casando-se mais tarde e querendo apenas um ou dois filhos, informou a Sra. Yang, acrescentando: “Provavelmente somos a geração que terá o maior número de filhos”. Palavras para assombrar os líderes da China.

