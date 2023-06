Quem são os mais jovens bilionários do mundo?

O italiano Clemente Del Vecchio, 19 anos, é o bilionário mais jovem do mundo, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes, com fortuna estimada em US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 18,1 bilhões). Ele é um dos seis filhos do magnata dos óculos Leonardo Del Vecchio, falecido no ano passado, fundador e dono da Luxottica, que detém marcas como a Ray-Ban.

A Luxottica uniu forças com a francesa Essilor em uma grande fusão em 2018, formando a EssilorLuxottica. Com a morte do pai, Clemente herdou uma participação de 12,5% na holding Delfin, que, além da EssilorLuxottica, também tem participações na seguradora Generali, nos bancos Mediobanca e UniCredit e na incorporadora imobiliária Covivio.

Clemente del Vecchio, o bilionário mais jovem do mundo, tem 19 anos. Foto: Facebook/Clemente del Vecchio

Dois irmãos de Clemente também aparecem entre os 10 bilionários mais jovens do mundo: Luca Del Vecchio, 21, e Leonardo Maria Del Vecchio, 28, ambos com fortuna estimada em US$ 3,7 bilhões cada um. Veja abaixo quem são os 10 bilionários mais jovens do mundo, segundo o ranking da Forbes (ordenados do mais jovem ao mais velho).

10 bilionários mais jovens do mundo

Clemente Del Vecchio, 19 anos

Fortuna: US$ 3,7 bilhões

Origem: Óculos

País: Itália

Kim Jung-youn, 19 anos

Fortuna: US$ 1,4 bilhões

Origem: Jogos online

País: Coreia do Sul

Kevin David Lehmann, 20 anos

Fortuna: US$ 2,4 bilhões

Origem: Farmácias

País: Alemanha

Luca Del Vecchio, 21 anos

Fortuna: US$ 3,7 bilhões

Origem: Óculos

País: Itália

Kim Jung-min, 21 anos

Fortuna: US$ 1,4 bilhões

Origem: Jogos online

País: Coreia do Sul

Alexandra Andresen, 26 anos

Fortuna: US$ 1,5 bilhões

Origem: Investimentos

País: Noruega

Wang Zelong, 26 anos

Fortuna: US$ 1,2 bilhões

Origem: Produtos químicos

País: China

Leonardo Maria Del Vecchio, 28 anos

Fortuna: US$ 3,7 bilhões

Origem: Óculos

País: Itália

Katharina Andresen, 28 anos

Fortuna: US$ 1,5 bilhões

Origem: Investimentos

País: Noruega

Ryan Breslow, 29 anos