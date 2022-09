Governo anuncia bloqueio de R$ 2,6 bilhões em gastos do Orçamento deste ano a dez dias da eleição

BRASÍLIA - O governo anunciou nesta quinta-feira, 22, a 10 dias das eleições, o bloqueio de R$ 2,6 bilhões do Orçamento deste ano. Chamado tecnicamente de contingenciamento, a trava tem por objetivo cumprir a regra do teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação.

As áreas onde as restrições serão implementadas ainda não foram detalhadas e deverão constar em decreto presidencial a ser editado até o fim do mês. Também não foi informado se o bloqueio reverterá a liberação de emendas do orçamento secreto feita nas últimas semanas.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, o novo bloqueio se deve ao aumento de gastos obrigatórios, sobretudo em benefícios previdenciários. O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colgado, disse que a redução das filas do INSS fez com que houvesse aumento de mais de R$ 8 bilhões em despesas previdenciárias. Com o anúncio de hoje, o total de despesas bloqueadas no Orçamento deste ano é de R$ 10,5 bilhões.

O bloqueio, realizado nos gastos livres (que podem ser ajustados pelo governo, chamados tecnicamente de discricionários), acontece após o governo ter liberado R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares, sendo que, a maior parte delas (R$ 3,5 bilhões) do orçamento secreto, modalidade de destinação de verbas sem critérios técnicos ou mesmo vínculos com políticas públicas, como mostrou o Estadão em uma série de reportagens.

A liberação de emendas só foi possível porque o presidente Jair Bolsonaro editou, em 6 de agosto, decreto alterando as normas de programação orçamentária e financeira relativas ao bloqueio, ou desbloqueio, de recursos. Com isso, conseguiu agilizar a liberação de emendas antes das eleições.

Com a nova regra, ficou mais fácil liberar valores para gastos. Até então, o governo só podia liberar, ou bloquear valores, quando houvesse a chamada “apuração bimestral” ou “extemporânea” de todas as receitas e despesas — o que aconteceu somente hoje, por meio do relatório orçamentário divulgado.

Com o novo formato, basta ao governo que haja “legislação específica” que seja publicada entre os relatórios de avaliação de receitas e despesas primárias. A “legislação específica” que possibilitou ao governo, diante das novas regras orçamentárias, liberar os recursos são duas Medidas Provisórias editadas no fim de agosto.

A primeira adiou pagamentos de benefícios ao setor cultural (leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2), e a segunda limitou gastos do fundo de ciência e tecnologia (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT).

Segundo Colnago, o bloqueio adicional ocorrerá em despesas que não são obrigatórios e ainda não foram empenhadas (autorizadas). De acordo com ele, há entre R$ 19 bilhões e R$ 20 bilhões em despesas desse tipo, sendo R$ 3,7 bilhões do orçamento secreto.

O presidente Jair Bolsonaro conversa com o ministro Paulo Guedes (Economia) Foto: Dida Sampaio/Estadão

Contas no azul

O Ministério da Economia estimou que as contas do governo fecharão no azul em R$ 13,5 bilhões neste ano. Segundo Colnago, é a primeira estimativa oficial positiva para o resultado deste ano e decorre de um aumento das receitas estimado em R$ 70 bilhões.

O saldo primário indica que o governo deve gasta menos do que a arrecadação do ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Se confirmado, será interrompida uma trajetória de oito anos com as contas no vermelho.

No ano passado, o governo registrou um déficit fiscal de R$ 35,073 bilhões, segundo números da Secretaria do Tesouro Nacional. Quando corrigido pela inflação, até dezembro de 2022, o rombo somou R$ 37,9 bilhões.

Porém, o superávit de 2022 deverá ser pontual. Segundo a proposta de orçamento do ano que vem, enviada no fim de agosto ao Congresso Nacional, a estimativa para o ano que vem é de um rombo de R$ 65,9 bilhões. / COM BROADCAST