BMW se torna surpreendente vencedora nos carros elétricos. Como isso aconteceu?

A montadora de carros de luxo iniciou a mudança para veículos elétricos com algumas vantagens. Recentemente, a marca ficou em primeiro lugar na classificação da Consumer Reports das marcas de automóveis que fabricam os melhores veículos pelo segundo ano consecutivo. A Tesla ficou em 18º lugar entre as 34 marcas da lista.

Mas a Tesla tem vantagens significativas. Um Tesla Model S, que custa a partir de US$ 75 mil (R$ 373 mil), pode percorrer mais de 400 milhas (643 km) com uma carga, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental, em comparação com cerca de 320 milhas (514 km) de um BMW i7, que custa a partir de US$ 100 mil (R$ 498 mil). A BMW disse que sua próxima geração de carros deve mais do que apagar esse déficit com baterias menores que proporcionam um alcance 30% maior.

A Tesla pode estar vulnerável em várias áreas. As ações da empresa, que é liderada por Elon Musk, perderam mais da metade de seu valor desde seu pico em 2021. As ações da BMW ganharam cerca de 17% no mesmo período. Wall Street ainda avalia a Tesla em mais de oito vezes o valor do mercado de ações da BMW.

A linha de produtos da Tesla está ficando ultrapassada para os padrões automotivos. A empresa começou recentemente a vender uma versão atualizada de seu Modelo 3 nos Estados Unidos, mas não introduziu um sedã ou SUV completamente redesenhado desde 2020. A Tesla está produzindo seu mais novo modelo, o Cybertruck, que foi colocado à venda no ano passado, em números limitados.