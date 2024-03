THE NEW YORK TIMES - Isso aconteceu muito rapidamente, tão rapidamente que você pode não ter percebido. Nos últimos meses, as três grandes montadoras americanas ― Ford, General Motors e Stellantis, a empresa de nome estranho que é proprietária da Dodge, Chrysler e Jeep ― tiveram grandes problemas.

Sei que isso pode parecer bobagem. A Ford, a General Motors e a Stellantis lucraram bilhões no ano passado, mesmo depois de uma longa greve dos trabalhadores do setor automotivo, e todas as três empresas estão prevendo um grande ano de 2024. No entanto, recentemente, as Três Grandes se viram ultrapassadas e não atingiram suas metas de vendas de veículos elétricos (VEs), ao mesmo tempo em que uma safra de novos carros estrangeiros eletrificados e acessíveis apareceu, pronta para inundar o mercado global. Há cerca de uma década, os Estados Unidos socorreram as Três Grandes e juraram que não fariam isso novamente. Mas o governo federal terá que ajudá-las ― assim como restante do mercado de automóveis dos EUA ― novamente muito em breve. E precisa fazer isso da maneira correta ― agora ― para evitar o próximo resgate de automóveis.

A maior ameaça para as Três Grandes vem de uma nova safra de montadoras chinesas, especialmente a BYD, especializada na produção de veículos híbridos plug-in e totalmente elétricos. O crescimento da BYD é surpreendente: ela vendeu três milhões de veículos eletrificados no ano passado, mais do que qualquer outra empresa, e agora tem capacidade de produção suficiente na China para fabricar quatro milhões de carros por ano.

Mas isso não é suficiente: a empresa está construindo novas fábricas no Brasil, na Tailândia, na Hungria e no Uzbequistão, que produzirão ainda mais carros, e em breve poderá acrescentar a Indonésia e o México a essa lista. Um dilúvio de veículos elétricos está chegando.

Carros elétricos da BYD esperando para serem levados a um contêiner no porto de Taicang, em Suzhou, na China Foto: AFP

Os carros da BYD oferecem grande valor a preços que superam qualquer coisa vinda do Ocidente. No início deste mês, a BYD apresentou um híbrido plug-in que tem uma autonomia totalmente elétrica decente e será vendido no varejo por pouco mais de US$ 11 mil. Como ela pode fazer isso?

Como outros fabricantes chineses, a BYD se beneficia dos custos de mão de obra mais baixos de seu país de origem, mas isso explica apenas parte de seu sucesso. O fato é que a BYD ― e as montadoras chinesas como a Geely, proprietária das marcas Volvo Cars e Polestar ― são muito boas na fabricação de carros. Elas aproveitaram o domínio da China no setor de baterias e as linhas de produção automatizadas para criar um rolo compressor.

As montadoras chinesas, especialmente a BYD, representam algo novo no mundo. Elas sinalizam que o aumento da complexidade econômica da China, que vem ocorrendo há décadas, está quase completo: enquanto o país já fabricou brinquedos e roupas e depois eletrônicos e baterias, agora fabrica carros e aviões. Além disso, a BYD e outras montadoras chinesas estão se tornando empresas automobilísticas praticamente globais, capazes de fabricar carros elétricos que podem competir diretamente com os carros a gasolina em termos de custo.

Isso é, aparentemente, uma coisa boa. Os carros elétricos precisam ficar mais baratos e mais abundantes se quisermos ter alguma esperança de cumprir nossas metas climáticas globais. Mas isso representa alguns problemas imediatos e espinhosos para os formuladores de políticas americanos.

Depois que a BYD anunciou seu híbrido plug-in de US$ 11 mil, ela publicou na plataforma de mídia social chinesa Weibo que “o preço fará as montadoras de carros a gasolina tremerem”. O problema é que muitas dessas montadoras de carros a gasolina são americanas.

A Ford e a GM planejaram uma ambiciosa transição para os VEs há três anos. Mas não demorou muito para que elas tropeçassem. No ano passado, a Ford perdeu mais de US$ 64 mil em cada VE que vendeu. Desde outubro, a Ford atrasou a inauguração de uma de suas novas fábricas de baterias para veículos elétricos, e a GM não conseguiu dar início à sua nova plataforma de baterias Ultium, que deve ser a base de todos os seus futuros veículos elétricos.

PUBLICIDADE A Ford e a GM obtiveram algumas vitórias aqui (o Mustang Mach-E e o Chevrolet Bolt são sucessos modestos), mas não estão competindo no nível da Tesla e da Hyundai ― empresas que operam fábricas em Estados menos favoráveis aos sindicatos no Sun Belt. Leia também Compradores de carros não estão entusiasmados com os veículos elétricos; entenda os motivos

Porsche, Audi, BMW: montadoras correm para lançar novos carros elétricos de carregamento rápido Jim Farley, executivo-chefe da Ford, revelou recentemente que a empresa tinha uma equipe secreta de desenvolvimento para construir um carro elétrico barato e acessível para competir com a Tesla e a BYD. Mas produzir veículos elétricos de forma lucrativa é uma habilidade organizacional e, como qualquer habilidade, leva tempo, esforço e dinheiro para ser desenvolvida. Mesmo que a Ford e a GM agora lancem novos designs inovadores, elas ficarão atrás de seus concorrentes na hora de executá-los bem. O que significa se vestir como um americano?

O outro problema iminente para a Ford e a General Motors é que seus balanços patrimoniais, embora superficialmente robustos, escondem uma vulnerabilidade estrutural. Embora as duas empresas tenham se saído bem de modo geral nos últimos anos, seus lucros bilionários resultaram, em grande parte, da venda de um número relativamente pequeno de veículos para um pequeno grupo de pessoas. Especificamente, os lucros da Ford e da GM se baseiam principalmente na venda de caminhonetes, SUVs e crossovers para os norte-americanos abastados.

Em alta Economia Hyundai assume importação de carros no Brasil, e Caoa fará novos modelos da marca em Goiás Quanto mais o tempo passa, mais tenho saudades de FHC na Presidência Governo deve incluir no Orçamento de 2025 plano de economia com revisão de gastos do INSS e Proagro Em outras palavras, se o apetite dos norte-americanos por caminhões e utilitários esportivos diminuir, a Ford e a GM estarão em sérios apuros. Isso cria um dilema estratégico para elas. Nos próximos anos, essas empresas deverão atravessar uma ponte de um modelo de negócios para outro: elas devem usar seus ganhos robustos com caminhões e utilitários esportivos para subsidiar seu crescente negócio de veículos elétricos e aprender a fabricá-los de forma lucrativa. Se conseguirem atravessar essa ponte rapidamente, sobreviverão. Mas se seus lucros com veículos utilitários desmoronarem antes que seu negócio de veículos elétricos esteja pronto, elas cairão no abismo e perecerão. É por isso que a inundação de veículos elétricos chineses baratos representa um problema tão grande: ela pode destruir a ponte da Ford e da GM antes que elas terminem de construí-la. Até mesmo uma onda de carros elétricos competitivos das montadoras do Cinturão do Sol ― como o EV9 da Kia, um SUV de três fileiras ― poderia corroer os lucros de seus SUVs antes que eles estivessem prontos. Talvez as Três Grandes mereçam ser destruídas; afinal de contas, elas nos fisgaram com os SUVs em primeiro lugar e depois ficaram para trás na corrida dos veículos elétricos. Mas deixá-las morrer não é uma opção política sustentável para o governo Biden. Um dos objetivos da presidência de Biden é mostrar não apenas que a descarbonização pode funcionar para a economia americana, mas também que ela pode reviver comunidades moribundas dependentes de combustíveis fósseis no Cinturão da Ferrugem. Biden também lutou e ganhou o apoio da United Auto Workers, que acaba de firmar um novo contrato generoso com as Três Grandes e agora precisa deles para prosperar. Em outras palavras, ele tem motivos para ajudar as Três Grandes, mesmo antes de chegar às duras realidades eleitorais: o legado da indústria automobilística emprega mais pessoas em Michigan do que em qualquer outro estado, e o caminho de Biden para a reeleição praticamente exige que ele vença em Michigan em novembro. (Lembre-se de que Donald Trump venceu em Michigan por pouco menos de 11 mil votos em 2016.) Biden não pode permitir que a possibilidade de outro choque chinês atinja a economia automobilística do Meio-Oeste. Então, o que ele deve fazer?

BYD tem causado preocupação nas fabricantes americanas Foto: Pedro Pardo / AFP

A boa notícia é que o Congresso já fez parte do trabalho para ele. Você já deve ter ouvido falar dos generosos subsídios da Lei de Redução da Inflação para a produção nacional de carros elétricos. Isso pode ajudar aqui? Pode, e vai, mas a lei por si só não é suficiente para isolar essas empresas da ameaça representada pelos VEs chineses. A montadora chinesa Geely está se preparando para vender o pequeno Volvo EX30 SUV totalmente elétrico nos Estados Unidos por US$ 35 mil. Esse preço ― que aparentemente inclui o custo de uma tarifa de 25%, imposta pela primeira vez pelo governo Trump ― rivaliza com o que as montadoras americanas são capazes de fazer hoje, mesmo com os subsídios da Lei de Redução da Inflação.

Os subsídios provavelmente não serão suficientes; Biden precisará impor novas restrições comerciais. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. O argumento para proteger o mercado automotivo americano dos veículos elétricos chineses é óbvio e politicamente essencial, mas também altamente problemático. No curto prazo, as montadoras americanas ― até mesmo as montadoras nacionais de carros elétricos, como a Tesla e a Rivian ― precisam ser protegidas de uma onda de carros baratos.

Mas, a longo prazo, Biden deve ter cuidado para não isolar o mercado automobilístico americano do resto do mundo, transformando os Estados Unidos em um reduto automotivo de veículos inchados, caros e que consomem muita gasolina. As montadoras chinesas são a primeira concorrência real que o setor automobilístico global enfrentou em décadas, e as empresas americanas devem ser expostas a parte dessa ameaça, para seu próprio bem. Isso significa que elas precisam sentir o frio da morte em seus pescoços e serem forçadas a se levantar e enfrentar esse desafio.

Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é sugerir às empresas americanas que quaisquer restrições de importação impostas aos carros chineses nos próximos anos não serão necessariamente permanentes. Isso pode incentivar as empresas americanas a aprender tudo o que puderem com seus novos concorrentes chineses, superando sua arrogância e reconhecendo que as empresas chinesas agora entendem melhor os aspectos da fabricação de veículos elétricos do que suas contrapartes americanas.

Isso significa que os legisladores republicanos, em particular, devem reconhecer que as tecnologias favoráveis ao clima são o futuro da indústria global. Trump está ameaçando que, se for eleito, ele eliminará a Lei de Redução da Inflação, embora ela esteja repleta de políticas destinadas a ajudar os Estados Unidos a competir com os veículos elétricos chineses.

O que os Estados Unidos estão tentando fazer é realmente difícil. Queremos preservar a geografia econômica e as instituições de nossa antiga economia movida a energia fóssil e, ao mesmo tempo, reequipá-la para que funcione em um novo mundo sem carbono. Há uma grande dose de ironia no fato de que todos os envolvidos aqui ― democratas, republicanos, grandes montadoras ― estão ressentidos com a China por ter alcançado o que antes era um objetivo de hippies e ambientalistas: tornar os carros elétricos populares e baratos. Mas se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Será preciso coragem e esforço de boa-fé. Devemos presumir que a Ford e a General Motors estarão competindo com a BYD e a Geely nas próximas décadas, e devemos apreciar essa luta.