A TAP Air Portugal anunciou na quinta-feira, 29, que vai ampliar a quantidade de voos entre Brasil e Portugal. Durante o verão europeu (de junho a setembro, inverno por aqui), a companhia aérea irá oferecer 96 voos semanais entre os dois países, 16 a mais do que o ofertado no mesmo período do ano passado.

As localidades que receberão o aumento de operações da TAP e as respectivas quantidades de voos são Belém (5), Belo Horizonte (7), Brasília (7), Fortaleza (9) Natal (3), Natal/Maceió (3), Porto Alegre (4), Recife (13), Rio de Janeiro (12), Salvador (7), São Paulo (21), Porto-Rio de Janeiro (2), Porto-São Paulo (3). Além do Brasil, a companhia aérea portuguesa vai ampliar os voos semanais para os Estados Unidos (77) e Canadá (20) e ainda voará três vezes por semana entre Lisboa e Caracas. Adicionalmente, retomará a operação sazonal a Porto Santo, Alicante, Ibiza, Menorca, Palma de Maiorca e Nápoles - destinos populares de férias.

TAP irá oferecer 96 voos semanais entre Brasil e Portugal, 16 a mais do que o ofertado no mesmo período do ano passado. Foto: @tapairportugal via Instagram

Acordo com a Embratur

A TAP e a Embratur anunciaram nesta semana que assinaram um acordo de cooperação que visa promover destinos brasileiros na Europa. O acordo, com validade de dois anos, “prevê o compartilhamento de dados para otimizar ações da TAP e da Embratur, e avaliação de oportunidades para ampliação do grupo português no mercado aéreo brasileiro, para aumentar a conectividade do país com o continente europeu, por exemplo”, diz a Embratur.

Na quarta-feira, 28, uma solenidade durante a feira Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), na capital portuguesa, marcou o início dos trabalhos. Com o acordo, a TAP e a Embratur desenvolverão pesquisas, análises de mercado e estratégias de marketing para o aumento da visibilidade dos destinos brasileiros no exterior, com ações por meio de relações públicas, parcerias com a imprensa, campanhas publicitárias, eventos, feiras, workshops, entre outros.