Sete dos 20 países da América Latina estão entre as nações que detêm as 50 maiores forças aéreas do mundo. É o que aponta o Global Firepower, um ranking especializado em potências militares que classifica o poderio militar de 145 países com base no tamanho de seus arsenais.

De acordo com o levantamento, o Brasil, que tem a 17ª maior força aérea do mundo segundo o ranking global, é o país latino-americano com maior arsenal, com 628 aeronaves. México e Colômbia completam o pódio, tendo 462 e 434 veículos em sua frota. Confira abaixo o ranking das dez maiores forças aéreas da América Latina.

KC390 Millenium da FAB sobrevoando no céu de Brasília em janeiro de 2024 Foto: Sgt Muller Marin / Força Aérea Brasileira

1. Brasil

Segundo o ranking, a Força Aérea Brasileira (FAB) detém 628 aeronaves, incluindo 46 caças, 72 aviões de ataque, 111 de transporte, 206 de treinamento, 24 de missão especial, dois aviões-tanque e 195 helicópteros.

2. México

Em 27º no ranking global e em segundo entre os países latinos, o México tem 462 aeronaves, três caças, 33 aviões de ataque, 45 de transporte, 201 de treinamento, 25 de missão especial e 178 helicópteros.

3. Colômbia

As 434 aeronaves da força aérea colombiana colocam o país na terceira posição na América Latina e em 29º globalmente. O arsenal conta com 17 caças, 24 aviões de ataque, 84 de transporte, 70 de treinamento, 27 de missão especial, um avião-tanque e 258 helicópteros.

4. Chile

O Chile dispõe de 289 aeronaves em sua força aérea. Destes, 45 são caças, 32 de transporte, 86 de treinamento, 21 de missão especial, cinco aviões-tanque e 85 helicópteros. O país ocupa a 36ª posição na classificação mundial.

5. Peru

A força aérea peruana tem 258 aeronaves em seu arsenal, posicionando o país em 5º entre as nações latinas e 38º no ranking global. Dessas, 16 são caças, 22 são aviões de ataque, 40 de transporte, 71 de treinamento, 12 de missão especial, 95 helicópteros e 16 helicópteros de ataque.

6. Venezuela

Ocupando a 42ª posição da classificação mundial, a Venezuela dispõe da sexta maior frota aérea da América Latina, com 242 aeronaves. O arsenal conta com 40 caças, 49 de transporte, 76 de treinamento, três de missão especial, um avião-tanque 75 helicópteros e 10 helicópteros de ataque.

7. Argentina

O arsenal aéreo argentino totaliza 229 aeronaves. Dentre elas, 24 caças, 10 aviões de ataque, 22 de transporte, 69 de treinamento, 12 de missão especial, dois aviões-tanque e 90 helicópteros. Globalmente, a Argentina é a 43ª maior força aérea global.

8. Equador

De acordo com o levantamento do Global Firepower, a força aérea do Equador não dispõe de caças, aviões de ataque, aviões-tanque e helicópteros de ataque. Ao total, são 110 aeronaves, entre 22 aviões de transporte, 34 de treinamento, oito de missão especial e 52 helicópteros, que colocam o país em 71º lugar comparado aos demais países do globo.

9. Cuba

Oitenta e uma aeronaves da força aérea de Cuba colocam o país na 81ª posição global. Sem aviões de ataque, de missão especial e aviões-tanque, o arsenal é composto por 38 caças, três aviões de transporte, 26 de treinamento, 14 helicópteros e quatro helicópteros de ataque.

10. República Dominicana

A República Dominicana dispõe de 69 aeronaves em sua força aérea. Destes, oito são aviões de ataque, 10 de transporte, 10 de treinamento, um de missão especial e 48 helicópteros. O país não tem caças, aviões-tanque e helicópteros de ataque. Na classificação global, a República Dominicana figura no 83º lugar.