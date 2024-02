O Yachthouse by Pininfarina, complexo residencial de luxo em Balneário Camboriú (SC), considerado o segundo prédio mais alto do Brasil, deve assumir o posto de mais alto do País em algumas semanas. O empreendimento vai ultrapassar, em altura, o One Tower, localizado na mesma cidade, e que tem 290 metros de altura.

Com a construção de pináculos (ponto mais alto de um local) decorativos no Yachthouse, as torres 1 e 2 devem passar dos atuais 281 metros para 294,115 e 294,125 metros, respectivamente, ultrapassando a altura do atual primeiro colocado. A previsão é de que a instalação na torre 1 seja concluída no dia 28 de fevereiro, e na torre 2, no dia 20 de março

Instalação de pináculos no Yachthouse vão aumentar a altura das torres Foto: Pasqualotto/Divulgação

PUBLICIDADE .De acordo com a Pasqualotto>, construtora responsável pelo edifício, a instalação dos itens arquitetônicos já estava programada, mas houve demora devido à dificuldade técnica e aos testes que foram necessários. A altura dos pináculos foi estabelecida em conformidade com as normativas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, segundo a construtora. A obra deve fazer com que o Yachthouse fique em primeiro lugar na lista lista do Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), que classifica os prédios mais altos do mundo. A organização só avaliará uma eventual mudança após a finalização da construção. Segundo os critérios, é provável que os pináculos sejam considerados na medição (diferentemente de antenas, por exemplo, que seriam desconsideradas) e que as torres do edifício se tornem as mais altas do País.

A altura considerada no ranking é do “nível da entrada de pedestres aberta, significativa e mais baixa até o topo arquitetônico do edifício, incluindo torres, mas excluindo antenas, sinalização, mastros de bandeira ou outro equipamento funcional-técnico”. É possível que os pináculos sejam considerados como “torres”, de acordo com esses padrões.

Yachthouse, segundo maior prédio do Brasil, fica em Balneário Camboriú Foto: Pasqualotto/Divulgação

Há quatro coberturas no empreendimento, sendo uma delas do do jogador Neymar Jr e uma do Alcino Pasqualotto, presidente da Pasqualotto>. Segundo a construtora, esses apartamentos possuem em média mil metros quadrados de área privativa interna. Caso fossem revendidos, o valor das coberturas seria de R$ 60 a R$ 80 milhões, afirma a Pasqualotto.

O Yachthouse fica a 100 metros do mar e possui dois apartamentos por andar com 265m² de área privativa. Das unidades, há vista tanto para o mar como para a mata e marina. São dois elevadores exclusivos para cada apartamento, e o edifício conta ainda com dois helipontos e acesso à Marina Tedesco. Entre os 264 apartamentos do Yachthouse, há apenas 3 unidades ainda disponíveis à venda.

Piscina coberta do Yachthouse, que conta com outras quatro piscinas Foto: Divulgação/Pasqualotto

Os 10 prédios mais altos do Brasil

Balneário Camboriú possui 7 dos 10 prédios mais altos do País, de acordo com a lista do CTBUH. Entre o top 10, apenas o Órion Business & Health Complex e o Kingdom Park Residence, em Goiânia, e o Tour Geneve, em João Pessoa, não estão na cidade catarinense.

O prédio mais alto de São Paulo é o Platina 220, em 17º lugar no ranking brasileiro.

O mais alto do Brasil, com 290 metros, está muito longe do mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes, que possui 828 metros de altura.

Veja abaixo os dez prédios mais altos do País, de acordo com o ranking do CTBUH