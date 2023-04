Cacau Show atrasa entregas de ovos de Páscoa e revolta clientes

A Páscoa deste ano não será tão doce para diversos clientes da fabricante de chocolates Cacau Show. Às vésperas do feriado, vários clientes relatam nas redes sociais que não devem receber os ovos encomendados no site da empresa antes deste domingo de Páscoa.

Nas redes sociais da marca, inúmeros compradores reclamaram da situação ao longo desta quinta-feira, 06. No Instagram, por exemplo, muitos usuários disseram ter encomendado e pago o produto com dias de antecedência, mas não receberam a compra no prazo informado pela Cacau Show.

Clientes reclamam que atraso nas entregas atinge encomendas feitas ainda no mês de março Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

Além de não ter entregue o produto, a marca não teria informado se haveria uma alteração na entrega. É o caso do contador Kennedy Nascimento, do Rio Grande do Norte, que pretendia presentear o seu namorado com um ovo de Páscoa ‘Dreams brigadeiro’, vendido no site da Cacau Show por R$ 84,90.

A encomenda foi feita em 14 de março, com previsão de entrega para essa quinta-feira, 6. No entanto, mesmo que no site o ovo de Páscoa conste como ‘entregue’ na última quarta-feira, 5, o pedido não chegou à casa dele.

“Agora, a entrega foi remanejada para a próxima sexta-feira, 14, quase uma semana depois da Páscoa”, disse Kennedy, que tentou contato através do SAC da Cacau Show, no ‘Reclame Aqui’ e em todas as redes sociais da marca, sem conseguir, segundo ele, nenhum retorno ou explicação.

Sem conseguir o presente planejado para o namorado, agora Kennedy deve recorrer aos hipermercados. “Terei que procurar algo para substituir. Infelizmente vou ter que ir atrás de alguma sobra nos supermercados”, lamentou o contador.

Rastreamentos

A servidora pública Juliana Teixeira Lima, de Brasília, também teve a sua compra atrasada. Ela encomendou um ovo no dia 23 de março que deveria ser entregue quatro dias depois. A Cacau Show enviou dois torpedos afirmando que o pedido havia sido enviado no mês passado. No entanto, até hoje ela diz não ter recebido a encomenda.

“Obviamente meu pedido não chegará até a Páscoa. Você não tem noção do ódio que estou sentido. Parece que estamos falando com as paredes, porque a empresa não responde ninguém. É uma marca enorme, nunca imaginei passar por isso”, relata Lima.

Atualmente, ela revela que possui dois rastreamentos e duas notas fiscais para um só pedido. Ao tentar contato com a loja, pediram o número do pedido e o e-mail, mas depois pararam de responder. A engenheira agronômica Alexia Lui, de São Paulo, vive uma situação similar. Ela comprou no site no último domingo, 2, com previsão de entrega para segunda-feira, 3. Até hoje, não recebeu os ovos encomendados.

Segundo Alexia, ela sequer consegue cancelar o pedido, pois é preciso fazer o processo pelo SAC, que não atendeu as ligações. “Não respondem por nenhum meio. Gastei meu dinheiro e, como não tem como cancelar, fiquei sem poder comprar outro ovo de páscoa”, explicou.

“O que me irritou mais é que eles não se explicam e ainda entregaram vários ovos para influenciadores digitais, mas nós que pagamos ficamos sem nenhum. Um grande desrespeito com os clientes”, disse a engenheira.

Falta de produtos

Além de problemas com a entrega, clientes também reclamaram da falta de produtos nas lojas físicas. A assessora da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul Carolina Ávila comprou um ovo de pistache no site da Cacau Show para presentear o noivo. Ao ver que a entrega seria para dali a dois dias úteis, ela decidiu retirar a encomenda na loja nesta quinta-feira, 6, mas o produto não estava em estoque.

“Não fizeram nada (na loja). Somente me deram o número do SAC. Quando liguei lá, já tinham encerrado o horário de atendimento. Agora só na segunda para eu conseguir falar com eles”, explicou Carolina, dizendo que a atendente da loja explicou que não tinha o que fazer.

Empresa diz que atrasos atingem 0,3% das encomendas Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

A loja não teria permitido que ela escolhesse um ovo de mesmo valor, mesmo com a compra paga. A unidade da Cacau Show ainda teria informado que não poderia nem mesmo contatar outra unidade para que Carolina levasse o ovo escolhido.

“Sinceramente, não sei se vou conseguir comprar outro, pois queria dar um ovo mais legal para o meu noivo… Agora ninguém que faz ovo artesanal vai aceitar meu pedido. Na maioria dos lugares, os ovos melhores já estão esgotados”, disse Carolina, explicando que precisará viajar amanhã e não sabe se conseguirá comprar outro a tempo nos próximos dois dias. “É um desrespeito com o consumidor e falta de compromisso com o cliente”.

Empresa diz que fará esforços para entrega até sábado

Em nota, a Cacau Show disse lamentar que alguns dos clientes “estejam tendo uma experiência que não combina com a forma de atuação da Cacau Show”. “Desde o começo da campanha de Páscoa recebemos um número significativo de pedidos, próximo a 385 mil, de nossa linha de Páscoa. Neste momento estamos com 0,3% dos pedidos com algum atraso e estamos atuando fortemente para cumprir os prazos, entregando os produtos até amanhã, sábado, dia 8 de abril”, diz a nota.

Segundo a empresa, estão sendo colocados “todos os esforços para finalização das entregas”. “Através do link, https://www.cacaushow.com.br/lojas, o consumidor também encontra os dados e formas de pedido da loja mais próxima de seu endereço”, diz a nota.