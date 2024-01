Reedição de velhos cacoetes e alguma inovação: a opinião de economistas sobre o pacote industrial

Futuro do diesel e da gasolina está nas regiões do agronegócio, diz presidente da Vibra

O ex-secretário pondera, no entanto, que as iniciativas apresentadas pelo documento, em geral, não são totalmente novidades, e que o plano do governo, em boa medida, é um empacotamento de um conjunto de medidas que já foram divulgadas.

O mau-humor do mercado em resposta à apresentação, avalia, reflete uma preocupação com um eventual impacto nas contas públicas do uso de estímulos parafiscais, que ele analisa, por ora, como exagerada.

“Na década passada, sobretudo a partir de 2008, vimos que essa política notadamente de uso dos bancos públicos acabou gerando uma enorme expansão parafiscal que bateu no crescimento da dívida pública”, relembra. “Será que estamos indo naquele caminho? Será que é uma reedição da expansão do balanço de bancos públicos?”, questiona.

Por enquanto, o economista avalia que não. Ele analisa que o valor anunciado para o BNDES está de certa forma dentro de uma “expansão normal do seu orçamento” e dependerá da disponibilidade de funding que ele venha a ter. “Acredito que não virá do Tesouro Nacional porque teria um impacto orçamentário.”

A solução para resolver o mau-humor do mercado, para o economista, seria um pronunciamento do governo, seja pelo Ministério da Fazenda ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, esclarecendo o impacto fiscal por trás das medidas e se ele será feito com aumentos consideráveis de subsídios ou não./Eduardo Laguna e Marianna Gualter