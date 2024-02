Câmara aprova urgência de projeto que amplia isenção do IR para quem ganha até dois salários mínimos

Com isso, o texto poderá pular a análise em comissões da Casa e ser votado diretamente no plenário. A proposta incorporou o conteúdo de uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 6. Devido ao efeito imediato da MP, o benefício já está em vigor.

A nova tabela isenta 15,8 milhões de brasileiros do IR, segundo o Ministério da Fazenda. A pasta estima uma redução de receitas de R$ 3,03 bilhões em 2024, R$ 3,53 bilhões em 2025 e R$ 3,77 bilhões em 2026.