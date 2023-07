EUA: protótipo de carro voador elétrico obtém certificado de ser capaz de fazer voos seguros

A Federal Aviation Administration (FAA), órgão regulador dos EUA, confirmou à CNN que certificou para testes o carro voador totalmente elétrico desenvolvido pela Alef Aeronautics. A FAA emitiu à empresa um certificado especial de aeronavegabilidade (capacidade de fazer voos seguros), permitindo fins limitados que incluem exibição, pesquisa e desenvolvimento, mas afirmou que o modelo “não é a primeira aeronave desse tipo” a obter esse certificado. A CNN destaca que a aeronave ainda precisará de aprovação de outro órgão, a National Highway Traffic Safety Administration, para circular nas estradas.

Alef Aeronautics afirma que seu carro voador é diferente porque poderá ser dirigido e estacionado na infraestrutura urbana existente. Foto: Divulgação/Alef

A Alef Aeronautics afirma em seu site que está “projetando e desenvolvendo o primeiro carro voador real do mundo”. Segundo a empresa, a principal diferença de seu veículo, chamado de Model A, para outros eVTOLs (sigla em inglês para “aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical”) é que o seu produto seria o único desse tipo que também poderá ser dirigido e estacionado na infraestrutura urbana já existente, pois se assemelha a um carro real normal.

Model A, da Alef, custará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,4 milhão), com o início da produção e das entregas previsto para o quarto trimestre de 2025. Foto: Divulgação/Alef

O carro voador está sendo desenvolvido desde 2015, ano em que os quatro amigos Jim Dukhovny, Constantine Kisly, Pavel Markin e Oleg Petrov, inspirados pela trilogia de filmes “De Volta para o Futuro”, fundaram a empresa na Califórnia. Em 2018, foi realizado o voo inicial do primeiro “esqueleto” do veículo e, no ano seguinte, um protótipo em tamanho real também realizou um voo. Em 2022, a empresa passou por um rebranding, adotando o nome “Alef”, lançando seu site e anunciando o Model A.

O Model A terá autonomia nas estradas de 200 milhas (cerca de 321,8 km) e autonomia de voo de 110 milhas (cerca de 177 km). A empresa afirma que o preço esperado para o veículo é de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,4 milhão), com o início da produção e das entregas previsto para o quarto trimestre de 2025. Desde outubro de 2019, o carro voador está disponível para pré-venda aos consumidores, com custo de US$ 150 para a fila regular e de US$ 1.500 para a fila prioritária - sem contar o valor do carro, de US$ 300 mil.