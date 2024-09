Vale a comemoração pelo avanço robusto do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre sobre o anterior, de 1,4%. Essa força deixou um carrego superior a 2,5% para este ano. Mas, atenção, os problemas estruturais persistem e até aumentaram, o que põe em dúvida os bons resultados lá na frente.

O rombo fiscal continua sendo o principal fator de insegurança cambial (alta do dólar), que tende a empurrar a inflação para cima e a exigir mais alta dos juros para garantir o cumprimento da meta de inflação.

Um segundo fator de fragilidade estrutural é relativamente novo. A queda do desemprego, para 6,8% no trimestre móvel terminado em julho, um indicador positivo, que esconde uma inversão. A população brasileira começa a viver mais de transferências de renda do governo federal (programas sociais) e menos de salários auferidos pelo trabalho.

É o que se pode conferir no levantamento do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV IBRE. A participação dos programas sociais sobre a renda domiciliar aumentou de 2,6%, em 2021, para 3,7%, em 2023, enquanto a participação da remuneração do trabalho caiu, no mesmo período, de 75,3% para 74,2%. É o que concorre para aumento das despesas públicas e pode estar diminuindo a procura por trabalho. Outro efeito colateral desse fator é o aumento do consumo das famílias, com impacto negativo sobre a poupança nacional.

E há os problemas do baixo investimento e da baixa poupança. Mesmo com maior avanço no segundo trimestre, o investimento continua de longe insuficiente para garantir crescimento sustentável. Foi de apenas 16,8% da renda e a poupança, de apenas 16,0%.