O medo é o mais primário sentimento do ser humano. Move o mundo, espalha destruição e vai produzindo monstros, como o Leviatã, denunciado pelo filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679).

Na França e na Espanha, os agricultores tomaram estradas e avenidas nas grandes cidades com seus tratores e máquinas agrícolas, porque não conseguem competir com o alimento importado. Os avanços em direção à substituição de combustíveis fósseis por energia limpa, que pareciam inquestionáveis e inexoráveis nos países industrializados, vão sendo ameaçados por manifestações e por novas leis que exigem se não a reversão, pelo menos o alargamento dos prazos desse processo.

As redes sociais estão repletas de mensagens de ódio e de medo porque as pessoas se sentem cada vez mais derrubadas, empobrecidas e ameaçadas nos seus direitos. Espalha-se o sentimento que o francês chama de “malaise”, um mal-estar generalizado, muitas vezes destituído de sintomas claros.

As consequências não se restringem aos debates e às manifestações nos Parlamentos, na academia, nas praças públicas ou, mesmo, ao esperneio dos que se sentem prejudicados. Por toda parte, aparecem os profetas de toda espécie de apocalipse, dispostos a explorar esses sentimentos e essa energia social acumulada para seus projetos totalitários, supostamente salvadores.

Culpam as políticas verdes, a excessiva tolerância das autoridades para com os imigrantes e as pautas identitárias. Querem alastramento do protecionismo comercial e se rebelam contra o que entendem como aniquilamento do seu presente. Essa é a principal razão pela qual os partidos de extrema direita estão se fortalecendo na Europa e nos Estados Unidos.

A saída para isso é mais democracia, e não menos. Mas em certas horas, como agora, é difícil encontrar quem escute mensagens assim.