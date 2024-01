“A determinação é total. Todos os departamentos tomarão medidas, com ações mais ou menos duradouras”, disse Arnaud Rousseau, líder do principal sindicato agrícola, FNSEA, à rádio Franceinfo.

O dirigente sindical confirmou que o objetivo é “obter respostas rápidas” do governo do presidente Emmanuel Macron e, para isso, apresentará na noite de quarta-feira uma lista com cerca de quarenta reivindicações.