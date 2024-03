China fixa meta de crescimento do PIB em 5% este ano

Em 2023, o país também estabeleceu meta de déficit fiscal em 3%, mas uma emissão adicional de 1 trilhão de yuans (US$ 139 bilhões) em títulos para apoiar a economia em dificuldades ampliou a taxa de déficit para 3,8%.

Responsável pela elaboração do documento oficial do NPC e diretor do Escritório de Pesquisas do Conselho Estatal da China, Huang Shouhong afirmou em coletiva de imprensa que a meta de déficit fiscal segue recomendações de padrão internacional e “está em linha com o objetivo realista de melhora no desenvolvimento econômico da China”.

“Isso permite controlar a taxa de dívida do governo, garantir a sustentabilidade fiscal e reservar espaço para lidar com riscos e desafios que podem surgir no futuro”, disse Huang, classificando a política fiscal programada pela China para 2024 como “moderadamente intensiva”.