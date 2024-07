China terá menor participação do consumo no PIB em 2024 devido à crise imobiliária

Economistas entrevistados pelo Estadão/Broadcast em Hong Kong e Sydney esperam que a confiança dos consumidores chineses continuará baixa no curto prazo devido à reestruturação do segmento imobiliário, pois 60% da poupança das famílias no país são investidos em imóveis. Ao mesmo tempo, eles acreditam que a força do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e a expectativa de melhora do nível de atividade da Europa no segundo semestre manterão o bom ritmo das exportações, vitais para a produção industrial e a geração de empregos no país oriental.

Em 2023, o PIB da China subiu 5,2%, sendo que o consumo privado contribuiu com 4,3 pontos porcentuais, os investimentos com 1,5 ponto porcentual e as exportações líquidas tiveram um impacto negativo de 0,6 ponto porcentual. Mas, para a expansão do PIB de 5% neste ano, 3,5 pontos porcentuais devem vir do consumo; as exportações terão uma participação positiva de 0,5 ponto porcentual e a formação bruta de capital fixo contribuirá com 1 ponto porcentual, estima Lin Li, diretora de pesquisa de mercados globais para a Ásia do banco MUFG.