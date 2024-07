The Economist: Presença da China na América Latina se expande dramaticamente

A União Europeia e os EUA falam em investir mais na América Latina. Em uma cúpula, no ano passado, a UE prometeu investir mais de € 45 bilhões (US$ 48 bilhões ou R$ 262 bilhões) na região até 2027, com foco em energia verde, digitalização e minérios críticos. Pouco depois, Biden recebeu líderes de dez países da América Latina e do Caribe no primeiro encontro de uma “‘Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica”, apoiada principalmente por fundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Diplomatas latino-americanos afirmam que ambas as iniciativas não passam de dar novas roupagens a programas já existentes e que lhes falta conteúdo. Mais força deve vir da Lei das Américas, cujo projeto foi mandado para o Congresso dos EUA em março com apoio bipartidário. A legislação pretende oferecer benefícios comerciais, financiamentos para construção de infraestrutura e subsídios para investimento em deslocalização próxima para países da América Latina e do Caribe.

Se for aprovada, a lei americana poderá fazer pelo menos com que a China enfrente um pouco mais de competição na região. Mas para tirar o melhor proveito de seus vários pretendentes e ao mesmo minimizar os riscos da dependência, a América Latina precisa de olhares mais aguçados. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO