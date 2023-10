Conheça a BYD, marca chinesa que produzirá elétricos na Bahia e deve desbancar a Tesla no mundo

Criada na China em 1995 como uma empresa de baterias para celulares por Wang Chuanfu, então com 19 anos, a BYD (inicialmente NiMH), abriu seu capital em Hong Kong em 2002. No ano seguinte, o executivo usou parte do dinheiro que ganhou na aquisição de uma estatal quase falida que atuava na fabricação de automóveis.

Em 2005, lançou seu primeiro carro a combustão, o F3, uma cópia do Toyota Corolla. Chuanfu conta ter percebido, logo depois, que “as alterações climáticas e os congestionamentos nas cidades seriam os principais problemas que a sociedade enfrentaria”.

Em 2008, a empresa entrou no segmento de eletrificados e, desde então, cresce em ritmo acelerado. Hoje, a empresa cujo nome são iniciais de Build Your Dreams (Construa Seus Sonhos), está muito perto de desbancar a badalada Tesla como maior fabricante de veículos elétricos do mundo.

Dados recentemente divulgados sobre o balanço de vendas do terceiro trimestre mostram a BYD com 431,6 mil veículos elétricos vendidos, 23% a mais ante o trimestre anterior. A Tesla Motors vendeu 435 mil automóveis em todo o mundo — 3,4 mil unidades à frente.

As duas companhias têm projeções similares para as vendas totais de elétricos no ano todo, de 1,8 milhão de unidades, mas, pela rapidez com que a chinesa tem conquistado mercado com oferta de veículos de bom nível e custo competitivo em relação aos das concorrentes, as apostas de analistas são de que a chinesa fechará 2023 como líder do segmento.

Wang Chuanfu, fundador da BYD, marca que pode tirar a liderança de vendas de elétricos de Elon Musk Foto: Tobias Schwarz/AFP/06/09/2023

Somando modelos híbridos plug-in, que também produz, o grupo já ultrapassou a Tesla no ano passado, tornando-se a maior produtora global de veículos eletrificados. Na soma das duas tecnologias, a previsão da BYD é de comercializar mais de 3 milhões de veículos até o fim do ano, volume que inclui ônibus e caminhões.

Se a conta incluir os veículos híbridos, a BYD comercializou 822.094 veículos entre julho e setembro, consolidando a empresa como a líder de vendas na indústria automotiva chinesa. O grupo hoje é um conglomerado que atua em vários segmentos, como baterias, automóveis, caminhões, ônibus, trens, e semicondutores.

De estilo totalmente diferente de Elon Musk, dono da Tesla, que constantemente está na mídia, muitas vezes envolvido em polêmicas, Chuanfu não é de falar com a imprensa. Ele costuma viajar em classe econômica e carrega sua própria mala. Hoje com 57 anos, tem fortuna avaliada em US$ 19,9 bilhões, enquanto a de Musk, aos 52 anos, está na casa dos US$ 250 bilhões.

O empreendedor chinês nasceu numa aldeia agrícola em uma das províncias pobres da China. Ficou órfão quando era adolescente e foi criado pelos irmãos mais velhos. Na faculdade, destacou-se na área de tecnologia de baterias. É mestre em Ciências pelo Instituto de Pesquisa de Não Ferrosos de Pequim; e bacharel em Artes/Ciências pela Universidade Industrial de Tecnologia.

Warren Buffett é um dos acionistas

Nos negócios, Chuanfu cuida mais do desenvolvimento de produtos e a vice-presidente global e presidente nas Américas, Stella Li, em apresentar a BYD a potenciais parceiros de negócios. Foi ela que, em 2010, atraiu para o grupo a empresa Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Inicialmente ele ficou com 10% das ações do grupo, e hoje tem 8%.

No grupo há 26 anos, Stella, comandou as instalações das três fábricas do grupo no País entre 2015 e 2020, sendo duas em Campinas (SP), que produzem chassi de ônibus elétricos e painéis solares e uma em Manaus (AM), que faz baterias elétricas para seus ônibus.

Stella tem 53 anos e também esteve à frente de todas as negociações com o governo da Bahia para a instalação da fábrica de automóveis eletrificados em Camaçari, que também deve abrigar uma unidade de chassi de ônibus e uma de baterias.

Em visita ao País em julho, ela disse ao Estadão esperar “que o governo se esforce para criar um plano de incentivo muito forte para subsidiar carros elétricos e torná-los mais acessíveis a todos, do contrário a taxa de adoção dessa tecnologia será lenta e isso deixará o Brasil muito atrás de outros países”.

Vice-presidente global Stella Li comanda negociações para parcerias e novas fábricas Foto: Taba Benedicto/Estadão/26/06/2023

Sorridente, simpática e muito comunicativa, Stella dançou com o grupo Olodum num grande evento organizado pela marca no Farol da Barra, em Salvador, para anunciar suas fábricas no País e o lançamento no País do Dolphin, um dos mais vendidos da marca no mundo e no Brasil.

A ascensão global da BYD é vista como incomum no setor automotivo por analistas. O grupo levou 13 anos para atingir a produção do primeiro milhão de veículos eletrificados, marca alcançada em 2021. No ano seguinte, chegou ao acumulado de 3 milhões e, neste ano, bateu nos 5 milhões em agosto. Além do mercado chinês, onde é líder de vendas, a marca exporta boa parte de seus produtos.

Uma das estratégias do grupo é fazer parcerias com grandes revendedores de veículos dos países para onde está levando seus veículos. É uma forma de deixar o consumidor que não conhece a marca a se sentir tranquilo na compra por saber que terá assistência do concessionário de sucesso na região.

Nesta terça-feira, 10, por exemplo, Chuanfu e Stella vão participar da inauguração de novas instalações para venda de carros da marca do tradicional grupo brasileiro Dahruj, que revende diversas marcas no País.