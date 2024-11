Do alto da experiência de quem já comandou a Secretaria de Fazenda da cidade mais rica do País, São Paulo, o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, diz esperar por boas medidas já produzidas no âmbito do Ministério da Fazenda para o pacote de corte de despesas que o governo está prestes a anunciar. Ele afirma estar mais focado na dinâmica e na qualidade das medidas do que no valor total dos cortes. “Estou preocupado se o pacote trará uma nova dinâmica de concessão de benefícios, de gastos obrigatórios em geral”, diz Megale em entrevista ao Estadão/Broadcast. Ele avalia o comunicado do Copom, que na quarta-feira, 6, elevou a Selic a 11,25%, como duro na sinalização dos seus próximos passos.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista.

O governo está para anunciar as medidas para cortes de gastos. Qual o montante que o senhor estima que será?

Estou menos focado no valor e no prazo ou se vai economizar R$ 10, 20, 30 bilhões cedo ou em 2026. Estou mais preocupado com a qualidade das medidas, se elas de fato vão trazer uma nova dinâmica de concessão de benefícios, de gastos obrigatórios em geral, que foquem em quem realmente precisa receber os benefícios; e que mantenham um ritmo pagável ao longo do tempo destes benefícios. Não adianta ter benefícios, e não conseguir pagá-los; isso gera inflação lá na frente.

Ou seja, você está falando em identificar quem realmente precisa dos benefícios.

É isso. Esses critérios já devem estar no pacote. Nele deve ter muitas medidas boas já produzidas pela Secretaria do Planejamento, que está olhando para isso. É uma secretaria que hoje é comandada pelo secretário Sérgio Firpo (Secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos), mas que em governos anteriores também foi comandada por economistas muito bons, como Mansueto Almeida, que foi responsável por esse processo, e pelo Alexandre Manoel, que hoje está no mercado. São bons economistas que se debruçaram sobre a pertinência das despesas e manifestaram suas opiniões.