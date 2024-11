Corte de gastos: veja todas as medidas anunciadas pelo governo no pacote

O pacote de corte de gastos anunciado pelo governo e que está sendo detalhado nesta quinta-feira, 28, traz mudanças em temas como salário mínimo, BPC, abono salarial, emendas parlamentares e previdência dos militares. Veja abaixo todas as medidas que estão sendo propostas - que não incluem os projetos sobre Imposto de Renda, consideradas pela equipe econômica como uma discussão à parte:

Reajuste do salário mínimo

Justificativa do governo

PUBLICIDADE “Garantir ganhos reais ao salário mínimo de forma consistente com o orçamento da União. Hoje, muito das despesas primárias da União são indexadas ao salário-mínimo. Nossa proposta garante que o aumento real do salário-mínimo seja sustentável dentro do orçamento da União.”

Como é hoje

Regra atual: Crescimento pela inflação do ano passado + crescimento real igual ao PIB de 2 anos anteriores

Como fica

Regra proposta: Mantém regra de crescimento real pelo PIB, mas a variação real estará nos limites do arcabouço fiscal

Abono Salarial

Justificativa do governo

“Com a valorização real do salário mínimo e o bom ritmo do mercado de trabalho, o abono deixou de ser pago apenas aos trabalhadores que ganham menos. O critério de acesso ao benefício hoje representa mais de 85% da renda real média do trabalhador brasileiro. Mais de 60% dos trabalhadores formais são elegíveis ao benefício.”

Como é hoje

Regra atual: trabalhador que recebe até 2 salários mínimos tem direito ao benefício

Como fica

Regra proposta: fixar a renda para acessar o benefício em R$ 2.640,00 e corrigido pelo INPC até chegar a 1,5 salário mínimo (o que seria atingido em 2035)

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Justificativa do governo

“O BPC tem como alvo pessoas com deficiência de baixa renda e idosos em situação de vulnerabilidade que não tiveram capacidade contributiva ao longo da vida laboral. Estamos aperfeiçoando os mecanismos de controle para endereçar os principais problemas Identificados.”

Medidas propostas:

Medidas propostas

Restrição para municípios com percentual de famílias unipessoais acima do disposto em regulamento

Inscrição ou atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio obrigatoriamente

Atualização obrigatória para cadastros desatualizados há 24 meses

Biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral

Concessionárias de serviços públicos deverão disponibilizar informações de seus bancos de dados para viabilizar cruzamento de informações

Equilíbrio fiscal e fim de iniquidades

Justificativa do governo

“Corrigir distorções existentes em benefícios no Poder Público em relação ao resto da sociedade.”

Supersalários

Remete à lei complementar a lista de exceções ao teto remuneratório nacional (vale para todos os poderes e todas as esferas)

Forças Armadas

Acaba com a morte fictícia

Fixa em 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026

Extingue a transferência de pensão

Estabelece progressivamente idade mínima para reserva remunerada

Equilíbrio fiscal e emendas parlamentares

Justificativa

“Garantir que todos os Poderes do Estado compartilhem a responsabilidade de fortalecer o equilíbrio fiscal.”

Emendas parlamentares (PLP 175)

Limita crescimento das emendas impositivas ao arcabouço fiscal

Restringe emendas nas despesas discricionárias do Poder Executivo

Veda crescimento real das emendas não impositivas, de modo que montante total das emendas crescerá sempre abaixo do arcabouço

Destina 50% dos valores de emendas de Comissão para o SUS, observados critérios e diretrizes técnicas

Bloqueia emendas proporcionalmente aos bloqueios do Poder Executivo, limitado a 15% do total das emendas (R$ 7,5 bi em 2025)

Demais medidas

Educação em tempo integral

Até 20% da complementação da União ao Fundeb poderá ser empregada em ações para criação e manutenção de matrículas em tempo integral na educação básica pública

Lei Aldir Blanc

Repasse anual de até R$ 3 bi aos entes continua, mas condicionado à execução dos recursos pelos entes no ano anterior

Concursos públicos

Faseamento de provimentos e concursos em 2025 (meta de pelo menos R$ 1 bilhão de economia)

Subsídios e subvenções

Autorização para ajuste orçamentário em cerca de $ 18 bilhões em subsídios e subvenções

Fundo Constitucional do Distrito Federal

Submete variação de recursos do Fundo ao IPCA

Desvinculação de Receitas da União (DRU)

Prorroga a DRU até 2032

Criação de despesa

Deve observar a variação da despesa anualizada limitada ao crescimento permitido pelo arcabouço

Dever de execução

Revoga dever de execução do orçamento

Novos gatilhos fiscais

“As medidas anteriores mostram nosso esforço para reforçar a nova regra fiscal ao alinhar o crescimento de despesas com os limites do arcabouço fiscal.

Ainda assim, reforçando nosso compromisso com o equilíbrio fiscal, introduziremos novos gatilhos no arcabouço caso ocorra déficit primário ou redução das despesas discricionárias.”

Benefícios tributários: se houver déficit primário de 2025 em diante, no exercício seguinte à apuração do déficit fica vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários

Pessoal: gatilho de reenquadramento vedará, a partir de 2027, aumento real acima de 0,6% se despesa discricionária se reduzir de um ano para o outro

Imposto de Renda

Aumento da aumento da faixa de isenção do IR para até R$ 5 mil

Justificativa

Segundo o governo, o aumento da faixa de isenção do IR trará mais renda disponível aos trabalhadores, dando mais estabilidade ao crescimento do Brasil, e a combinação das alíquotas nas pessoa jurídica e física estará no patamar vigente na OCDE. Diz ainda que não haverá perda de arrecadação com a ampliação da isenção do IRPF: a compensação se dará pela inclusão dos mais ricos no imposto de renda, tornando a tributação no topo mais justa e melhorando a desigualdade social.