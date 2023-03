Bolsa sobe e dólar recua com novo arcabouço fiscal no foco

O novo arcabouço fiscal , que começou a ser revelado na noite de quarta, 30, e teve mais detalhes divulgados na manhã desta quinta, 30, teve boa recepção no mercado. Às 13h20, o Ibovespa, principal índice da B3, seguia em alta de 1,71%, a 103.536,15 pontos, andando bem à frente de Nova York na sessão, onde os ganhos chegam a 0,56% (Nasdaq).

No mesmo horário, o dólar à vista caia 0,65%, a R$ 5,1018, e o Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro ia a 12,035%, comparado a 12,161% do ajuste anterior. O vencimento de janeiro de 2027 mostrava neste começo de tarde 12,165%, frente a 12,293% do ajuste precedente, e o de janeiro de 2029 ia a 12,580%, ante 12,721%.

Entenda o novo arcabouço fiscal

Os detalhes da nova regra fiscal foram presentados nesta quinta-feira, 30, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Participaram do anúncio a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o secretário de política econômica, Guilherme Mello, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o deputado José Guimarães (PT).

Com a nova regra fiscal, a dívida bruta do governo pode cair para 73,58% do PIB em 2026 se a curva de juros cair dois pontos porcentuais, no melhor cenário traçado pelo governo. Nesse quadro, o superávit seria de 1% do PIB no último ano do governo Lula.

O governo apresentou dois cenários para a dívida bruta e para o resultado das contas públicas. Com uma queda de um ponto porcentual na curva de juros, a dúvida cairia para 75,05% do PIB. No cenário mais pessimista, sem queda de juros, a dívida chegará a 77,34% do PIB em 2026.

Lula participa de reunião sobre o novo arcabouço fiscal Foto: Ricardo Stuckert

Alvo da preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os investimentos terão um piso no novo arcabouço fiscal, ou seja, será corrigido pela inflação. A regra prevê que o resultado primário das contas públicas (diferença entre receitas e despesas) que ficar acima do limite da meta estabelecida poderá ser utilizado para investimentos.

A nova norma, se aprovada pelo Congresso, vai substituir o teto de gastos, que desde 2017 atrela o crescimento das despesas à inflação. “É uma regra que compatibiliza o que era bom da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com o que era bom de uma regra de gasto”, disse Haddad.