Andar pela aldeia coberta de neve e gelo de Arendelle de “Frozen”, ou pela metrópole movimentada e repleta de criaturas de “Zootopia” pode ser possível um dia para os visitantes dos parques temáticos da Disney na Califórnia. Isso só acontecerá se a Disney obtiver aprovação das autoridades locais para expandir seu resort em Anaheim ao longo das próximas quatro décadas.

PUBLICIDADE A expansão proposta não aumentaria a área de 488 hectares da Disney no sul da Califórnia nem mudaria o que a empresa já tem permissão para construir. Mas poderia ajudar a empresa a desenvolver novas atrações. Eles poderiam colocar brinquedos e opções de entretenimento no que atualmente é um estacionamento expansivo de 20 hectares, e mover o estacionamento para a Disneyland para uma estrutura de vários andares - tudo enquanto permanece dentro dos limites de um resort cercado por bairros residenciais. “Sabemos que existem histórias por aí que ainda não contamos, como ‘Wakanda’ ou ‘Coco’ ou ‘Frozen’ ou ‘Zootopia’”, disse Rachel Alde, vice-presidente sênior de desenvolvimento global e finanças da Disney. “Sabemos que tipo de histórias adoraríamos contar. Precisamos de orientação sobre o que podemos construir lá para entendermos como.”

Visitantes passam pelo Disneyland em Anaheim, Califórnia, 30 de abril de 2021. A Disney está buscando aprovação das autoridades locais para expandir suas ofertas de parques temáticos na Califórnia ao longo das próximas quatro décadas Foto: AP/Jae C. Hong

A comissão de planejamento da cidade de Anaheim está programada para revisar a proposta para a Disneyland na segunda-feira. O projeto - que exigiria que a Disney investisse pelo menos US$ 1,9 bilhão no parque temático, hospedagem, entretenimento e usos relacionados ao longo da próxima década - ainda precisa ser aprovado pelo conselho da cidade antes de entrar em vigor.

O objetivo da Disney é criar o que chama de experiências mais imersivas para os turistas, semelhantes à atração “Star Wars: Galaxy’s Edge”, que foi inaugurada na Califórnia em 2019. A empresa disse que ainda não sabe quais histórias seriam centrais para os novos desenvolvimentos, mas a ideia é criar áreas como “Zootopia” na Disneyland de Xangai, onde personagens animais percorrem uma cidade vibrante que se assemelha ao cenário do filme.

Atualmente, não há espaço suficiente na Disneyland original na Califórnia para construir algo em grande escala sem afetar as atrações existentes, que são apreciadas pelos visitantes leais e de longa data do parque temático mais antigo da empresa, disse Alde.

Ímã de turismo

Esta é a primeira vez que a Disney busca uma grande mudança em seus parques temáticos da Califórnia desde a década de 1990, quando a empresa obteve aprovações para transformar seu primeiro parque em um hub de resorts. Mais tarde, adicionou um segundo parque, o Disney California Adventure Park, e uma área de compras e entretenimento chamada Downtown Disney.

A Disneyland, que remonta a 1955, foi o segundo parque temático mais visitado do mundo em 2022, com 16,8 milhões de pessoas passando pelos portões, segundo um relatório da Themed Entertainment Association e AECOM.

Os parques da Disney são um ímã de turismo para o sul da Califórnia e especialmente para Anaheim, que é a cidade mais populosa do Condado de Orange e lar de mais de 345.000 pessoas, além de um time de beisebol da liga principal e um time de hóquei nacional. A receita de hotéis geralmente representa cerca de metade da receita de Anaheim, e espera-se que suba para US$ 236 milhões este ano, segundo estimativas da cidade.

“Os visitantes geram uma quantidade tremenda de receita para nossa cidade, o que nos permite investir em nossos bairros”, disse Erin Ryan, porta-voz da cidade de Anaheim. “A Disney traz muitos turistas para cá.”

O plano também exigiria que a empresa investisse dezenas de milhões de dólares em melhorias de ruas, moradias acessíveis e outras infraestruturas na cidade. A Disney realizou workshops para abordar as perguntas dos moradores sobre a proposta, incluindo preocupações com o plano da empresa de absorver uma estrada local no parque temático./AP