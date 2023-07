Dívida gigantesca da China cresce de forma acelerada. Que efeitos isso pode ter no mundo?

The New York Times - A China, que emprestou quase US$ 1 trilhão para cerca de 150 países em desenvolvimento, tem relutado em cancelar grandes dívidas devidas por países que lutam para equilibrar suas contas. Isso se deve, em parte, ao fato de que a China está enfrentando uma bomba de dívidas em casa: trilhões de dólares devidos por governos locais - seus afiliados financeiros, em grande parte fora da contabilidade - e incorporadoras imobiliárias.

Uma das principais questões para a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, durante visita a Pequim na semana passada, é se ela pode convencer a China a cooperar mais para enfrentar uma crise de dívida em evolução que afeta os países de baixa renda. Mas o sistema bancário controlado pelo Estado chinês está cauteloso em aceitar perdas em empréstimos estrangeiros, quando enfrenta perdas muito maiores em empréstimos dentro da China.

Qual é o tamanho da dívida da China?

É difícil saber exatamente, porque os dados oficiais são escassos. Pesquisadores do JPMorgan Chase calcularam no mês passado que a dívida total dentro da China (incluindo famílias, empresas e o governo) havia atingido 282% do produto interno bruto (PIB) anual do país. Isso se compara a uma média de 256% nas economias desenvolvidas em todo o mundo e 257% nos Estados Unidos.

O que distingue a China da maioria dos outros países é o quão rápido essa dívida se acumulou em relação ao tamanho de sua economia. Em comparação, nos Estados Unidos ou até mesmo no muito endividado Japão, a dívida aumentou menos precipitadamente. O forte aumento da dívida da China, mais que dobrando em relação ao tamanho de sua economia desde a crise financeira global de 15 anos atrás, torna mais difícil gerenciá-la.

O empréstimo da China aos países em desenvolvimento é pequeno em relação à sua dívida doméstica, representando menos de 6% da produção econômica anual da China. Mas esses empréstimos são particularmente sensíveis politicamente. Apesar da forte censura, surgem periodicamente queixas nas redes sociais chinesas de que os bancos deveriam ter emprestado o dinheiro a famílias e regiões pobres em casa, não no exterior. Aceitar grandes perdas nestes empréstimos seria muito impopular na China.

Como a China entrou em um buraco de dívida tão profundo?

Começou com o setor imobiliário, que sofre com o número elevado de construções, a queda dos preços e os potenciais compradores em dificuldades. Nos últimos dois anos, várias dezenas de incorporadoras que tomaram dinheiro emprestado de investidores estrangeiros deram calote nessas dívidas, incluindo mais duas nos últimos dias. As incorporadoras têm lutado para continuar pagando dívidas muito maiores aos bancos dentro da China.

Agravando o problema, há o empréstimo dos governos locais. Na última década, muitas cidades e províncias criaram unidades de financiamento especiais que foram pouco reguladas e tomaram muito dinheiro emprestado. Os funcionários usaram o dinheiro para cobrir despesas diárias, incluindo os juros de outros empréstimos, bem como a construção de estradas, pontes, parques públicos e outras infraestruturas.

Alta dívida interna da China pode levar a efeito dominó no país asiático Foto: Noel Celis/AFP

Os problemas de dívida do setor imobiliário e do governo se sobrepõem. Por muitos anos, a principal fonte de receita para as localidades veio da venda para incorporadoras de arrendamentos de longo prazo para terrenos estatais. Como muitas incorporadoras do setor privado ficaram sem dinheiro para dar lances por terra, essa receita caiu. As afiliadas de financiamento locais têm, em vez disso, feito os pesados empréstimos para comprar a terra que tais incorporadoras já não podem mais pagar, a preços altos. À medida que o mercado imobiliário continua a enfraquecer, muitas dessas afiliadas de financiamento estão com problemas.

Essa dívida se acumulou. A Fitch Ratings, agência de classificação de crédito, estima que os governos locais têm dívidas equivalentes a cerca de 30% da produção econômica anual da China. Suas unidades de financiamento afiliadas devem uma dívida equivalente a mais 40% a 50% do PIB nacional - embora possa haver alguma contagem dupla, já que os governos locais tomam empréstimos e depois transferem a dívida para suas unidades de financiamento, disse a Fitch.

Por que isso importa?

Para qualquer governo ou empresa, o endividamento pode fazer sentido economicamente se o dinheiro for usado de forma produtiva e eficiente. Mas os devedores que exageram em dívidas que não geram retornos suficientes podem entrar em apuros e ter dificuldades para pagar seus credores. É o que aconteceu na China. À medida que sua economia desacelera, um número crescente de governos locais e suas unidades de financiamento não conseguem continuar pagando juros sobre suas dívidas. O efeito dominó significa que muitas localidades ficam sem dinheiro para pagar pelos serviços públicos, saúde ou pensões.

Os problemas de dívida também dificultam para os bancos na China aceitarem perdas em seus empréstimos para países de baixa renda. No entanto, muitos desses países, como Sri Lanka, Paquistão e Suriname, agora enfrentam consideráveis dificuldades econômicas.

Quase dois terços das economias em desenvolvimento do mundo dependem das exportações de commodities. O Banco Mundial previu em abril que os preços das commodities serão 21% mais baixos este ano do que no ano passado.

Em 2010, apenas 5% do portfólio de empréstimos externos da China apoiava devedores em dificuldades financeiras. Hoje, essa cifra está em 60%, disse Bradley Parks, diretor executivo da AidData na William & Mary, uma universidade em Williamsburg, Virgínia.

Os maiores perdedores acabarão sendo as pessoas comuns do mundo em desenvolvimento para as quais são negados serviços públicos básicos, porque seus governos estão sobrecarregados com dívidas insustentáveis Bradley Parks, diretor executivo da AidData na William & Mary

A China é, de longe, a maior credora soberana dos países em desenvolvimento, embora fundos de hedge ocidentais também tenham comprado muitos títulos desses países. Os títulos tendem a ter taxas de juros fixas. Mas os bancos chineses tendem a emprestar dólares a taxas de juros ajustáveis que estão vinculadas às taxas do Ocidente. Como o Federal Reserve tem aumentado as taxas de forma acentuada desde março de 2022, os países em desenvolvimento enfrentam pagamentos de dívida crescentes para a China.

Se pouco for feito para reduzir a dívida, muitos dos governos mais pobres do mundo continuarão a gastar pesadamente no pagamento da dívida, dinheiro que poderia ser usado para escolas, clínicas e outros serviços. “Os maiores perdedores acabarão sendo as pessoas comuns do mundo em desenvolvimento para as quais são negados serviços públicos básicos, porque seus governos estão sobrecarregados com dívidas insustentáveis”, disse Parks.

China precisa se afastar gradualmente dos projetos de construção do governo financiados por dívidas e dos pesados gastos com segurança nacional, em direção a uma economia baseada mais no consumo e nos serviços Foto: Thomas Peter/Reuters

Qual é a solução?

A sobrecarga da dívida doméstica da China desafia as soluções rápidas. O país precisa se afastar gradualmente dos projetos de construção do governo financiados por dívidas e dos pesados gastos com segurança nacional, em direção a uma economia baseada mais no consumo e nos serviços.

Constituições poderosas em Pequim e nas capitais provinciais chinesas protegem as atuais prioridades econômicas. Yellen está tentando aprender mais sobre os planos econômicos da China, mas pode fazer pouco para influenciá-los. / TRADUÇÃO DE GUILHERME GUERRA