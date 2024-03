Economia dos EUA supera as expectativas, e a imigração é um dos motivos para isso

THE NEW YORK TIMES - A recuperação econômica dos EUA após a pandemia tem sido mais forte e duradoura do que muitos especialistas esperavam, e a imigração é um dos principais motivos para isso.

A migração líquida em 12 meses até 1º de julho de 2023 atingiu o nível mais alto desde 2017. Os nascidos no exterior agora representam 18,6% da força de trabalho, e o Escritório de Orçamento do Congresso, que não é partidário, projeta que, nos próximos dez anos, a imigração evitará que o número de americanos que trabalham diminua. Equilibrar os candidatos a emprego e as oportunidades também é fundamental para moderar a inflação salarial e manter os preços sob controle.

A instabilidade internacional, as crises econômicas, as guerras e os desastres naturais trouxeram uma nova onda de chegadas que poderia ajudar a fechar a lacuna ainda elevada entre a demanda de mão de obra e os candidatos a emprego. Mas esse potencial dividendo econômico deve enfrentar a política incendiária, os obstáculos logísticos e os atrasos administrativos que o aumento criou.

Edgar Alayón, que foi da Venezuela para os Estados Unidos em 2023, durante uma sessão de treinamento de segurança na construção organizada pela Catholic Charities da Arquidiocese de Nova York, em 22 de fevereiro de 2024. A recuperação econômica dos EUA após a pandemia tem sido mais forte e duradoura do que muitos especialistas esperavam, e a recuperação da imigração é um dos principais motivos Foto: Mohamed Sadek/The New York Times

As visitas do presidente Biden e de seu provável oponente eleitoral, o ex-presidente Donald J. Trump, ao Texas na quinta-feira, destacam as tensões políticas. Biden está tentando lidar com uma situação de fronteira que ele recentemente chamou de “caos”, e Trump prometeu fechar a porta depois que números recordes cruzaram a fronteira durante o governo Biden.

Desde o início do ano fiscal de 2022, cerca de 116 mil pessoas chegaram como refugiados, um status que vem com uma rede de reassentamento financiada pelo governo federal e elegibilidade imediata para o trabalho. Algumas centenas de milhares de pessoas que chegaram da Ucrânia e do Afeganistão têm direito a benefícios semelhantes.

Mas um número muito maior ― cerca de 5,5 milhões ― foi detido nas fronteiras e nos aeroportos e portos marítimos. Nem todos têm permissão para ficar, mas a grande maioria dos que ficam recebe pouca assistência do governo. As pessoas que buscam asilo têm enfrentado longos atrasos antes de poderem trabalhar legalmente, e uma campanha de ônibus feita pelos governadores do sul os concentrou em algumas cidades que estão lutando para absorvê-los.

As necessidades de mão de obra geralmente são maiores em outros lugares. Steve Snyder, agente de negócios da Plumbers and Steamfitters Local 157 em Lafayette, Indiana, e presidente do Conselho Municipal, diz que seu sindicato está desesperado por novos membros, especialmente devido ao novo trabalho de infraestrutura disponível na região.

“Eu os receberia de braços abertos, os hospedaria em um hotel e faria o possível para conectá-los à nossa comunidade, pois temos essa necessidade”, disse Snyder. “Vai ser caro, vai ser desconfortável, mas é algo que, na minha opinião, precisa acontecer.”

Os imigrantes já reenergizaram cidades e vilas que estavam encolhendo antes. Anuj Gupta dirige o Welcoming Center, uma organização sem fins lucrativos na Filadélfia, fundada há 20 anos em um esforço para reverter o declínio populacional atraindo imigrantes. “Essa deve ser uma questão tão bipartidária quanto possível em 2024, porque a economia exige isso, os empregadores querem isso e as pessoas que estão chegando estão em busca de trabalho”, disse Gupta.

O governo Biden agiu para levar os migrantes à força de trabalho, estendendo o status de proteção temporária aos venezuelanos que estavam nos Estados Unidos antes de 31 de julho de 2023, uma medida que abrangeu 472 mil pessoas. Também expandiu o uso da liberdade condicional humanitária para pessoas provenientes de países em crise, incluindo Cuba, Haiti e Nicarágua; a designação geralmente dura dois anos e exige que os solicitantes tenham um patrocinador financeiro nos Estados Unidos. As pessoas nessas categorias são imediatamente qualificadas para obter permissões de trabalho, mas elas ainda precisam ser processadas. O processo de asilo oferece a perspectiva de trabalho legal, mas exige uma espera de pelo menos seis meses após a solicitação de asilo. Em 2022, foram necessários, em média, nove meses para processar uma dessas autorizações. Os governos estaduais e locais de Nova York e Illinois entraram em alta velocidade no final do ano passado para dar andamento à papelada. As agências começaram a realizar eventos de processamento de documentos em massa para colocar as pessoas no canal de informações e contratar feiras para aqueles que conseguiram. O tempo médio de entrega de autorizações de trabalho para solicitantes de asilo e pessoas em liberdade condicional agora é inferior a um mês.

Como resultado, o número de autorizações de trabalho concedidas a pessoas que buscam ou recebem asilo, refugiados e pessoas cobertas por status de proteção temporária e liberdade condicional aumentou para mais de 1,2 milhão em 2023, de cerca de 423 mil em 2022, de acordo com dados dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.

Mas o preenchimento da papelada ainda é um gargalo significativo. O número de adultos que passam pela fronteira continua a superar o número de solicitações de permissão de trabalho que foram enviadas. Para quem não fala inglês, é difícil preencher esses formulários sem assistência jurídica, que é escassa, e muitas vezes exige taxas e um endereço de correspondência consistente.

A Catholic Charities of the Archdiocese of New York ajudou milhares de pessoas com o processo de documentação para autorizações de trabalho. Ela também treina imigrantes para funções específicas, como babás, e oferece treinamento de segurança necessário para trabalhos de construção.

Um dos beneficiários foi Edgar Alayón.

No México, imigrante aguarda para entrar com pedido de asilo nos EUA; entrada de imigrantes tem ajudado economia dos EUA a crescer Foto: Guillermo Arias / AFP

Alayón, 32 anos, era contador na Venezuela antes de começar a ser expulso de seus empregos por não apoiar o governo venezuelano. Ele chegou aos Estados Unidos em maio, e o Texas estava oferecendo voos gratuitos para Nova York, onde, segundo ele, a cidade ofereceria abrigo.

Alayón recebeu liberdade condicional, mas não trabalhou antes de receber sua autorização de trabalho em dezembro. Isso permitiu que ele conseguisse empregos na construção civil e alugasse um pequeno quarto em um apartamento.

Mas ele trabalha apenas alguns dias por semana, e sua autorização de trabalho é válida somente até maio de 2025. Seu objetivo é obter um green card, o que o livraria do medo de uma eventual deportação e lhe daria tempo para voltar à sua antiga profissão.

“Se Deus quiser, tenho que trabalhar nisso, vou conseguir minha residência”, disse Alayón por meio de um tradutor. “Seria uma honra ser um cidadão desta cidade e dos Estados Unidos, que nos dá tantas oportunidades.”

Mas a cidade de Nova York não é o melhor lugar para procurar emprego. A taxa de desemprego é de 5,4%, significativamente acima da média nacional. Muitos cargos normalmente ocupados por imigrantes, como os de hotéis e restaurantes, nunca se recuperaram totalmente da pandemia. Isso forçou as pessoas a trabalharem em empregos como entrega de alimentos, com baixas barreiras de entrada, mas muita concorrência.

E a pressão por permissões de trabalho para os recém-chegados gerou certo ressentimento entre os milhões de imigrantes sem documentos que ainda não têm um caminho para a autorização legal de emprego.

Imigração é um dos temas mais polarizadores nos Estados Unidos Foto: Timothy A. Clary / AFP

“É preciso ter certeza de que não estamos colocando-os uns contra os outros”, disse James Parrott, diretor de políticas econômicas e fiscais do Center for New York City Affairs da New School. “Acho que, com o tempo, isso será positivo e eles serão integrados, mas, no curto prazo, é muito perturbador e as pessoas não devem ser indiferentes a isso.”

Parrott disse que ajudaria se os governos estaduais facilitassem a realocação para cidades menores, onde há mais disponibilidade de moradia do que nas grandes cidades onde os ônibus do Texas desembarcaram. Alguns migrantes encontraram o caminho para outros lugares, muitas vezes com a ajuda de uma passagem de ônibus gratuita, mas nem sempre é claro quais recursos e oportunidades os aguardam.

Mesmo para aqueles que conseguiram um emprego estável, as permissões de trabalho são uma solução temporária, enquanto os tribunais de asilo continuam abarrotados de solicitações que levam anos para serem julgadas, sujeitando os solicitantes a uma incerteza perpétua.

A experiência de Yusuf Ali Sendil oferece uma visão de como poderá ser o futuro de milhões de recém-chegados com tênue permissão para permanecer nos Estados Unidos.

Pesquisador psiquiátrico da Turquia, Sendil disse que perdeu seu emprego por motivos políticos em 2017. Ele conseguiu uma bolsa de pós-doutorado na Universidade de Harvard com um visto de pesquisa e, posteriormente, solicitou asilo. O longo tempo de processamento para uma permissão de trabalho inicial o forçou a adiar seu início como residente médico na Rutgers.

Como essa permissão tem duração de apenas dois anos, ele já solicitou a renovação. Mas, embora as autorizações de trabalho iniciais estejam chegando rapidamente e durem cinco anos para algumas categorias, as renovações geralmente levam 16 meses, de acordo com dados federais.

Isso significa que Sendil poderá enfrentar outro período sem autorização de trabalho, o que pode atrapalhar seus pacientes e inviabilizar sua carreira.

“Se eu não conseguir a autorização a tempo, perderei meu emprego e, se não terminar minha residência, não poderei me candidatar a empregos”, disse Sendil, membro do Asylum Seeker Advocacy Project, que representa centenas de milhares de pessoas em situações semelhantes. “Todos os meus colegas estão planejando cargos após a residência, mas eu realmente não posso fazer isso porque não sei o que vai acontecer.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.