Empresas de logística adotam medidas sustentáveis em galpões

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A adoção de elementos de sustentabilidade e localização privilegiada são duas das características que impulsionaram duas operadoras e desenvolvedoras de galpões logísticos a entrar na lista de premiados da trigésima edição do Master Imobiliário. Com o Guarulhos II, a GLP levou o troféu Empreendimento - Logístico e a Prologis, com o Raposo 39, foi contemplada como Empreendimento - Comercial.

PUBLICIDADE Instalado em uma área “estratégica e ambientalmente sensível”, segundo o júri da premiação, o Raposo 39 está no Km 39 da Rodovia Raposo Tavares, em um terreno de 420,9 mil m², sendo 82,4 mil m² de área construída e 420,9 mil m² de Mata Atlântica, que foi enriquecida com mudas de 80 espécies do bioma. Country manager da Prologis, Hermano Souza destaca medidas sustentáveis adotadas pela empresa. “O uso de materiais com certificação de procedência e tintas a base de água fazem parte de medidas que adotamos e que são necessárias para obtermos a certificação ambiental”, afirma Souza. “Neste caso, recebemos a LEED Platinum”, acrescenta o executivo.

De acordo com o júri, o parque foi projetado e construído com base em princípios de sustentabilidade e eficiência. “Inclui paredes ‘tilt up’, pé-direito de 12 metros, mezaninos nas pontas, estrutura metálica leve para otimizar o espaçamento entre pilares, piso nivelado a laser de 5 ton/m² e cobertura de telhas metálicas com mantas para conforto térmico”, diz a justificativa do júri.

Vista panorâmica noturna do galpão logístico Raposo 39, da Prologis, que conta com cobertura que proporciona conforto térmico. Foto: Prologis/Divulgação

Entregue em novembro de 2023, está ocupado por uma empresa envolvida na logística de uma fábrica de pneus. São dois galpões, sendo um, de 49 mil m², do tipo cross docking – os produtos chegam ao centro de distribuição e são encaminhados para o consumidor final, eliminando etapas de armazenagem. O outro, de 31 mil m², é do tipo rear load, que tem docas de um lado, para carga e descarga, e o escritório fica separado da operação, com a fachada corporativa situada no lado oposto. “É o primeiro dessa modalidade no Brasil”, diz o júri.

Em relação ao Guarulhos II, o presidente da GLP Brasil. Mauro Dias, exalta asua localização. “Está a apenas 18 quilômetros de São Paulo, pode see alcançado sem incidência de pedágio e com fácil acesso às principais vias logísticas e centros consumidores e dos principais corredores rodoviários entre São Paulo e Rio de Janeiro”, alega. “E com facilidade de acesso ao aeroporto internacional de São Paulo, o principal do País”, reforça.

Segundo ele, o empreendimento é o maior condomínio logístico classe AAA do mercado, com cerca de 500 mil m² de área construída, distribuídos em 6 galpões com espaçamento entre pilares de 22,5 m por 22,5 m, pé-direito livre de 12 m, e piso em concreto nivelado a laser com capacidade de 6 t/m². O Guarulhos II está 100% ocupado por empresas de e-commerce, como Magalu, Mercado Livre e Shein.

O conjunto também adotou iniciativas para conservação de recursos naturais, consumo eficiente de energia, uso racional de água, e redução de emissão de carbono. Emprega luminárias de alta eficiência energética, os galpões foram dimensionados para suportar carga de placas solares, utiliza mobiliário ecológico de madeira plástica, mesa de carretel de madeira e bancos de pneus reaproveitados, jardineiras confeccionadas com madeira plástica. No local, foram acomodadas plantas de espécies habituadas ao clima seco, que necessitam pouca irrigação.

Segundo Dias, a empresa tem no país cerca de 4 milhões de m² no portfólio, sendo 3 milhões de m² construídos e 1 milhão de m² no pipeline para desenvolvimento no decorrer dos próximos anos.

“Durante os cinco primeiros meses deste ano, a GLP deteve cerca de 30% do market share de locações no Estado, totalizando cerca de 231.500 m² de contratos assinados, sendo 84% com empresas de e-commerce”, afirma Dias.