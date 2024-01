A nova política industrial para o País, que deverá ser lançada na segunda-feira, 22, pelo governo Lula, não tem muita “chance de funcionar”, na análise do economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale. Para ele, o governo deveria ter feito um levantamento do que funcionou em políticas anteriores para, então, decidir no que irá apostar agora. “Ter mapeado primeiro o que teve de política industrial no passado e o que de fato funcionou era o primeiro passo.”

O programa que o governo deve lançar prevê três grupos de “estímulo” do Estado ao setor produtivo, divididos em instrumentos financeiros, como linhas de crédito, subsídios e subvenções; melhoria do ambiente de negócios; e o uso do poder de compra do setor público para alavancar “áreas estratégicas”.

Vale afirma que a política é uma “velha roupagem de coisas que a gente já conhece: uma velha política industrial baseada em usar recursos”. Segundo ele, a estratégia para a área industrial deveria ir no sentido contrário: buscar abrir a economia para a entrada de maquinário barato. Como deve ser feito, com a exigência de conteúdo nacional, no entanto, os bens industriais brasileiros ficarão mais caros, reduzindo a competitividade do País.