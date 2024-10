Ex-CEO da Abercrombie se declara inocente de acusações de tráfico sexual e prostituição

O ex-CEO da Abercrombie & Fitch, Michael Jeffries, de 80 anos, se declarou inocente das acusações federais de tráfico sexual e prostituição interestadual. Ele não quis comentar as acusações depois que seu advogado fez a declaração em seu nome no tribunal federal de Central Islip, em Long Island, na sexta-feira, 25. Jeffries está em liberdade após pagar uma fiança de US$ 10 milhões e deve retornar ao tribunal em 12 de dezembro.

Os promotores alegam que, durante anos, Jeffries, seu parceiro romântico e um terceiro homem, James Jacobson, de 71 anos, atraíram homens para participarem de festas sexuais com a promessa de serem modelos para a varejista de roupas, então famosa pelo marketing com modelos masculinos sem camisa. Jacobson, que era funcionário de Jeffries na época em que os crimes ocorreram, segundo os promotores, também se declarou inocente e se recusou a falar com os repórteres.

Michael Jeffries (à dir.), ex-CEO da Abercrombie, se declarou inocente nesta sexta-feira Foto: Heather Khalifa/AP

Ele está em liberdade sob uma fiança de US$ 500 mil. Nas acusações divulgadas no início desta semana, os promotores afirmam que 15 acusados foram induzidos por “força, fraude e coerção” a participar de festas sexuais regadas a drogas, nas quais os homens às vezes eram orientados a usar fantasias, brinquedos sexuais e injeções penianas dolorosas que induziam à ereção.

Os eventos ocorreram entre 2008 e 2015 em Nova York e Hamptons, o rico resort de verão em Long Island onde Jeffries tem uma casa, bem como em hotéis na Inglaterra, França, Itália, Marrocos e St. Barts, de acordo com a acusação. As alegações ecoam acusações de má conduta sexual descritas em reportagens da mídia e feitas em um processo civil contra Jeffries, que deixou a Abercrombie em 2014 após liderar a empresa por mais de duas décadas.

Jeffries compareceu inicialmente na terça-feira ao tribunal federal em West Palm Beach, Flórida, onde foi preso com seu sócio, Matthew Smith, de 61 anos. Mas enquanto Jeffries foi liberado sob fiança, Smith foi detido depois que os promotores levantaram preocupações de que ele pudesse fugir do país devido à dupla cidadania americana e britânica. Ainda não foi marcada uma data para a acusação de Smith. Jacobson, que, segundo os promotores, recrutava homens para as festas de sexo, foi preso em Wisconsin e compareceu pela primeira vez a um tribunal federal em St. Paul, Minnesota.

Jeffries assumiu o cargo de CEO da Abercrombie em 1992, presidindo a empresa desde suas raízes como uma loja de artigos de caça e de atividades ao ar livre fundada em Manhattan em 1892 até ela se tornar um elemento da cultura de shopping centers para adolescentes no início dos anos 2000. A Abercrombie, em uma declaração publicada no Instagram após as prisões, disse que estava “chocada e enojada” com as alegações. A empresa, sediada em Ohio, que também é proprietária da marca de roupas Hollister, disse que “transformou” suas marcas e cultura desde a saída de Jeffries.

A Abercrombie parou de usar fotos “sexualizadas” em materiais de marketing e encerrou a prática de chamar as funcionárias das lojas de “modelos”. No ano passado, a empresa contratou um escritório de advocacia externo para conduzir uma investigação independente sobre alegações semelhantes contra Jeffries. “Falar e se manifestar não é fácil, e nossos pensamentos permanecem com aqueles que corajosamente levantaram suas vozes como parte da investigação federal”, escreveu a empresa em sua declaração na quarta-feira.

“Temos tolerância zero para abuso, assédio ou discriminação de qualquer tipo e estamos comprometidos em cooperar totalmente com as autoridades policiais à medida que o processo legal continua.”/AP

