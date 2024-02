Até agora, os números do desempenho operacional e financeiro da Nvidia, além da evolução nos preços das suas ações nos principais índices acionários dos Estados Unidos, têm sido descritos por analistas e investidores com adjetivos como “espetacular” e “impressionante”.

As ações da empresa já acumulam alta de 40,2% em 2024 até o pregão de ontem (cotação de US$ 694,52), o melhor desempenho entre todos os papéis negociados no índice S&P 500. Isso depois que, no ano passado, essas ações também já tinham registrado o maior ganho do S&P 500, com alta de 240%.

No balanço do terceiro trimestre, a empresa registrou um lucro de US$ 9,2 bilhões, quase 14 vezes o resultado apresentado no mesmo trimestre do ano anterior. Já as receitas somaram US$ 18,1 bilhões, superando em quase US$ 2 bilhões o valor estimado pelos analistas. Somente o setor que responde pelos chips usados para IA contribuiu com vendas de US$ 14,5 bilhões. Para o quarto trimestre, a previsão do mercado é de uma receita de US$ 20 bilhões. Se esse valor se confirmar, será um aumento de 331% em relação a igual trimestre do ano anterior.