Apostas esportivas online já afetam o varejo brasileiro

Recente pesquisa da AGP, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), mostra que 63% dos brasileiros que apostam nas bets comprometeram parte de sua renda. Dentre as pessoas que tiveram sua renda impactada, 23% deixaram de comprar roupas, 19% deixaram de fazer compras em supermercados, 14% deixaram de comprar produtos de higiene e beleza, e 11% reduziram gastos com cuidados de saúde e medicações.

A consequência foi um impacto efetivo no consumo, sendo que 64% dos apostadores utilizam sua renda principal para apostar. E mais, 63% admitem que já sofreram prejuízos financeiros pelo menos uma vez.

Em 2022, o Brasil estava em 10.º lugar, globalmente, com US$ 1,5 bilhão em receitas brutas de jogos. São 42,5 milhões de consumidores fazendo apostas, o que nos torna o terceiro país do mundo em consumo das bets. Um dado já comentado aqui neste espaço, no entanto, mostra que 22% dos apostadores online acreditam estar fazendo um investimento financeiro. Além disso, há o fato de que as gerações mais jovens são as que mais apostam – a geração Z (29%) e a dos Millenials (18%) –, segundo o Raio X 2024 da ANBIMA.