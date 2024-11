Quem vai pagar a conta dos danos causados pelas apostas?

Ou seja, o jogo está sendo visto como uma forma de sair do endividamento, mas isso acaba levando a um maior endividamento porque muitos acabam se afundando mais ainda no vermelho – quase 60% dos que jogaram perderam dinheiro, ou no máximo empataram ganhos e perdas.

Esse quadro ganha contornos dramáticos quando se olha outra pesquisa da Serasa sobre o mapa dos inadimplentes brasileiros. O último levantamento, que é de setembro, mostra que 72,64 milhões de brasileiros são devedores inadimplentes, quase 45% da nossa população. As suas dívidas somam R$ 395 bilhões, sendo que o valor médio por pessoa é de R$ 5.439,20.

Além disso, as bets estão provocando redução das compras no varejo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou recentemente levantamento mostrando que, em 2023, os brasileiros gastaram R$ 68 bilhões em jogos, equivalente a 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) do país – ou 22% da renda disponível das famílias, que seria destinada ao consumo no varejo e a outros setores da economia, e acaba desviada para as bets.