Falas de Lula em entrevista à Record foram vazadas em grupo de WhatsApp com investidores

O vazamento de trechos da entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Record TV veiculada na noite de terça-feira, 16, ocorreu através de um grupo de WhatsApp, conforme apurou o Estadão com fontes ligadas ao caso. Falas do chefe do executivo gravadas pela manhã, em entrevista à jornalista Renata Varandas — também sócia da casa de análise Capital Advice —, foram adiantadas a investidores por meio da corretora BGC Liquidez no início da tarde, antes do restante do mercado financeiro, e impactaram o dólar, horas antes de a entrevista ser levada ao ar pela emissora.

PUBLICIDADE A reportagem questionou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que afirmou que o órgão regulador “acompanha e analisa informações e movimentações no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro, tomando as medidas cabíveis, sempre que necessário”. Já a casa de análise Capital Advice e sua sócia Renata Varandas não quiseram se pronunciar até o momento desta publicação. A BGC Liquidez, cujos investidores receberam com antecedência conteúdo da entrevista, limitou-se a dizer que está apurando internamente os fatos. Em nota, a Record TV condenou o vazamento das informações da entrevista com o presidente da República e afirmou que “medidas cabíveis serão tomadas” após a apuração dos fatos.

Renata Varandas, destacada pela Record TV para entrevistar Lula, é sócia da casa de análise Capital Advice Foto: Record TV

Conforme apurou o Estadão, logo após realizar a entrevista, Renata teria avisado membros da Capital Advice sobre alguns dos tópicos discutidos por Lula na entrevista que seria veiculada pela emissora às 19h55min de terça-feira, 16. Com isso, alguns trechos da conversa teriam sido repassados em um grupo de WhatsApp integrado por membros da corretora BGC Liquidez, que pouco tempo depois divulgou as informações ao mercado.

Entenda o caso

O vazamento ocorreu na tarde de terça-feira, 16, quando investidores ligados ao BGC Liquidez receberam, antes da divulgação oficial da Record TV, informações sobre a entrevista em que o presidente Lula falava de questões econômicas do País envolvendo a possível necessidade de cortes de gastos e o cumprimento das metas fiscais, uma promessa do atual governo com o arcabouço fiscal.

Pouco antes das 13h, o BGC Liquidez divulgou as falas de Lula que ainda não haviam sido veiculadas pela emissora. “Em entrevista à Record TV, que será veiculada hoje (terça, 16) ao longo do dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar entre R$ 15 bi e 20 bi no relatório de 22 de junho. Disse ainda que, se precisar modificar a meta, ele não se opõe”, adiantava a corretora no documento enviado ao mercado.

“Vamos fazer o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal. Eu dizia na campanha que íamos criar um País com estabilidade política, jurídica, fiscal, econômica e social. Essa responsabilidade, esse compromisso, posso dizer para você como se tivesse dizendo para um filho meu, para a minha mulher, responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago do berço”, disse Lula na entrevista, veiculada integralmente no fim do dia pela emissora.

O que diz a emissora

Questionada, a Record TV informou que só teve ciência da ligação entre a repórter Renata Varandas com a casa de análise Capital Advice, da qual a profissional é uma das sócias, após a divulgação de comunicado de imprensa pela agência. Segundo a emissora, uma apuração sobre o caso deve ser instalada e “medidas cabíveis serão tomadas”.

No comunicado enviado à reportagem, a emissora afirmou que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado durante as entrevistas feitas por jornalistas da empresa.

“A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release (comunicado de imprensa) pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes”, afirmou. “Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos”, acrescentou, em nota, a Record. Porém, a ligação de Renata com a Capital Advice é uma informação de conhecimento público, já que ela se apresenta no LinkedIn como “Repórter política. Sócia da Capital Advice Análise Política”.