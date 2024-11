Quando e como surgiu o movimento que originou a PEC?

A origem do projeto de revisão da escala de trabalho 6x1 é de setembro do ano passado, quando Ricardo Cardoso Azevedo, de 32 anos, mais conhecido como Rick Azevedo, postou um vídeo em sua conta no TikTok em que ele expressava o cansaço com sua rotina como balconista de farmácia. O desabafo viralizou e a repercussão motivou Azevedo a se candidatar vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro levantando essa bandeira. Ele também criou grupos no WhatsApp e Telegram para coordenar ações com apoiadores. Em poucos dias, a comunidade de até 2 mil pessoas no WhatsApp estava cheia. Após várias sugestões, o movimento adotou o nome de Movimento Vida Além do Trabalho (VAT). Com apoio de especialistas, Rick Azevedo lançou um abaixo-assinado que, em sua primeira semana nas redes sociais, acumulou 50 mil assinaturas. Esse documento, que gerou a ideia da PEC apresentada em maio, atualmente conta com cerca de 3 milhões de apoiadores.