O fornecedor do McDonald’s Taylor Farms está removendo lotes de cebolas produzidas em uma instalação no Colorado (EUA) em resposta a um surto mortal de E. coli em clientes que consumiram na famosa rede americana de hambúrgueres. A Taylor Farms, que forneceu cebolas a restaurantes da McDonald’s afetados em vários Estados, afirmou que ainda não encontrou vestígios de E. coli, mas decidiu retirar os produtos “por precaução”.

Outro grande cliente da Taylor Farms, a US Foods Holding Corp., também instruiu pelo menos um restaurante a destruir as cebolas. “Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Administração de Alimentos e Medicamentos e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças durante esta investigação em andamento”, disse a empresa em um comunicado na quarta-feira, 23.

Pedido de um sanduíche Quarter Pounder do McDonald's Foto: Charles Rex Arbogast/AP

O McDonald's ainda não confirmou a origem de um surto que resultou em dezenas de doenças, uma morte e 10 hospitalizações em 10 Estados. Na quarta-feira, afirmou que cebolas cruas cortadas que vão em seu popular hambúrguer Quarter Pounder são o provável culpado pela contaminação, embora não tenha descartado a carne bovina como uma possível fonte. A rede de hambúrgueres retirou os Quarter Pounders de 20% dos mais de 13.000 restaurantes nos EUA em um esforço para conter o surto. Administração de Alimentos e Medicamentos e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças ainda estão investigando os incidentes e afirmaram que o número de doentes ainda pode crescer.

A US Foods, um importante distribuidor de restaurantes, enviou um aviso de recall sobre as cebolas da Taylor Farms, de acordo com uma cópia da comunicação vista pela Bloomberg News.

A comunicação listou vários produtos de cebola entre aqueles que devem deixar de ser servidos, incluindo opções descascadas e picadas. Um dos clientes que recebeu o aviso foi o Illegal Pete’s, uma rede de burritos com locais no Arizona e Colorado, informou o restaurante em um e-mail. A US Foods não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.