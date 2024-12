GM prevê rombo de US$ 5 bilhões em seus lucros na China; entenda a crise da montadora

A General Motors disse na quarta-feira, 4, que sofrerá um impacto de mais de US$ 5 bilhões (R$ 30 bilhões) em seu lucro ao reestruturar suas operações em dificuldades na China, que vêm perdendo dinheiro com a queda acentuada das vendas de carros no país.

PUBLICIDADE A GM e a SAIC Motor, uma empresa estatal, operam uma joint venture (50%-50%), a SAIC-GM, com sede em Xangai, que produz e vende veículos com várias marcas, incluindo Cadillac e Buick. Fundada em 1997, a joint venture cresceu de forma constante e gerou lucros consideráveis. Mas, nos últimos anos, a empresa perdeu participação de mercado para os fabricantes chineses que investiram pesadamente em carros elétricos e híbridos, que passaram a representar mais da metade de todos os veículos vendidos na China.

A GM informou, em um documento regulatório, que registrará uma despesa entre US$ 2,6 bilhões (R$ 15,6 bilhões) e US$ 2,9 bilhões (R$ 17,4 bilhões) no quarto trimestre, referente à redução do valor de seu investimento na joint venture chinesa. Além disso, outra despesa de US$ 2,7 bilhões (R$ 16,2 bilhões), sendo a maior parte reconhecida também no quarto trimestre, será atribuída à participação da GM nos custos das medidas de reestruturação implementadas pela joint venture.

Estande da General Motors no salão do automóvel de Xangai. A joint venture da GM na China foi criada em 1997 e obteve lucros consideráveis por muitos anos Foto: Qilai Shen/NYT

Nos primeiros nove meses do ano, a GM perdeu US$ 347 milhões (R$ 2 bilhões) em suas operações na China. Suas vendas no país caíram quase 20% nesse período, enquanto sua participação no mercado caiu para 6,8%, de 8,6% no ano anterior e mais de 15% em 2015.

O anúncio indica que a GM não espera que suas operações na China se recuperem em breve.

“Estamos focados na eficiência de capital e na disciplina de custos e temos trabalhado com a SGM para dar a volta por cima nos negócios na China, a fim de sermos sustentáveis e lucrativos no mercado”, disse a empresa em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários. “Estamos perto de finalizar nosso plano de reestruturação com nosso parceiro, e esperamos que nossos resultados na China em 2025 mostrem uma melhora.”

Os problemas da GM na China, o maior mercado de veículos do mundo, refletem uma tendência mais ampla. Quase todas as montadoras estrangeiras no país, incluindo empresas europeias, japonesas e sul-coreanas, estão enfrentando dificuldades, já que empresas automobilísticas chinesas cada vez mais ambiciosas, como a BYD e a Geely, lançam novos modelos e reduzem os preços. Muitas dessas montadoras também estão exportando um número crescente de carros para outros países da Ásia, Europa e América Latina.

A Ford Motor vem trabalhando para simplificar e reorganizar sua joint venture chinesa há vários anos. A montadora gastou US$ 881 milhões (R$ 5,3 bilhões) na reestruturação do negócio nos primeiros nove meses do ano.

A Volkswagen, uma das primeiras a entrar no mercado chinês, foi a montadora mais vendida no país por quatro décadas. Mas seus negócios no país caíram, pois os compradores de carros rapidamente se voltaram para os veículos elétricos e híbridos fabricados pela BYD, que está competindo este ano para ultrapassar a Tesla como a maior produtora de carros elétricos do mundo, e por outras empresas.

A BYD também parece estar pronta para ultrapassar a Ford este ano e se tornar a sexta maior montadora do mundo em geral.

As vendas de veículos da Volkswagen na China caíram mais de 10% este ano, agravando outros problemas da empresa alemã. Recentemente, ela disse que talvez tenha de fechar fábricas em seu país natal pela primeira vez.

Na semana passada, a Volkswagen disse que estava procurando vender participações em operações na região de Xinjiang, no noroeste da China, onde as autoridades têm reprimido duramente um grupo étnico predominantemente muçulmano que vive lá. Os bancos chineses e os governos locais forneceram empréstimos de baixo custo, terrenos e outros incentivos às montadoras de propriedade local, permitindo que algumas vendessem carros por menos do que o custo de produção. Em uma carta aos acionistas em outubro, a presidente-executiva da GM, Mary T. Barra, disse que a empresa estava observando melhorias em suas operações na China. As vendas na China no terceiro trimestre foram melhores do que no segundo, enquanto o estoque das concessionárias caiu drasticamente e as vendas de veículos elétricos estavam no caminho certo para atingir as metas de produção e lucro da empresa para 2024.

A GM é solidamente lucrativa na América do Norte, que é onde a empresa obtém a grande maioria de seus lucros. Em outubro, a montadora disse que esperava reportar um lucro líquido em 2024 de US$ 10,4 bilhões (R$ 62 bilhões) a US$ 11,1 bilhões (R$ 67,2 bilhões).

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.