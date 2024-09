Governo aguarda retomada da Ferrogrão, mas ambientalistas apontam falta de estudos

BRASÍLIA - O governo espera pela revogação da liminar que mantém suspenso, desde 2021, o projeto de construção da Ferrogrão. Após análises técnicas, a União entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação que diz ser possível passar por uma área de proteção ambiental - foco da judicialização - respeitando a faixa de domínio da BR-163/MT.

A proposta da União encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que concedeu a liminar em questão, também inclui o compromisso de realizar oitiva com os povos indígenas ao longo do processo de licenciamento, além da destinação de R$ 715 milhões em contrapartidas ambientais - o que representa cerca de 3,5% dos investimentos previstos. O projeto da Ferrogrão possui 933 km de extensão e deve ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA). Os entraves giram em torno de impactos ambientais, com destaque para a possível necessidade de supressão de área do Parque Nacional do Jamanxim, reserva localizada no Pará. Uma decisão de Moraes sobre o caso é aguardada para este mês. No dia 17, vence o prazo dado pelo ministro para a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar seu parecer.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, disse que a área técnica da pasta fez uma análise por satélite da área do parque e concluiu que é possível respeitar a faixa de domínio da BR-163 (área lateral da rodovia, que já não pertence ao parque) nos 50 km de extensão da área sob proteção .

Construção da Ferrogrão pode precisar de supressão de área de floresta no Parque Nacional do Jamanxim, no Pará Foto: Dida Sampaio / Estadão

“As entidades [ambientais] entendiam que seria necessário fazer uma supressão adicional no parque. A gente está dizendo que não vai precisar diminuir nem um milímetro. O parque vai ficar do mesmo tamanho”, reforçou.

Estimada em R$ 28 bilhões, a Ferrogrão servirá como corredor de escoamento da produção agrícola. Por esse motivo, é defendida por representantes do agronegócio como fundamental para acomodar a projeção de safras das próximas décadas. O governo estima que a ferrovia pode reduzir R$ 7,9 bilhões em desperdícios por ano devido à melhora na logística, além de evitar a emissão de cerca de 3,4 milhões de toneladas de CO2 por ano durante os 69 anos da concessão.

Críticas

Apesar da expectativa positiva do governo, não há consenso sobre o tema com a sociedade civil - o que pode influenciar na decisão de Moraes e do plenário do Supremo. O Psol, autor da ação, e entidades socioambientais deixaram o grupo de trabalho criado para atualizar os estudos de impacto ambiental da obra em meio à insatisfação com os demais integrantes. Segundo fontes que acompanharam o processo, o estopim para a saída do grupo foi a previsão feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para realizar o leilão da obra para 2025. Elas afirmam que essa medida desrespeitou a liminar de Moraes, que suspendeu o andamento do projeto.

Em manifestação enviada em agosto a Moraes, a legenda e as entidades reclamaram de uma “postura absolutamente silente, sem dados e sem informações” por parte dos responsáveis pelo projeto. “Como consequência, há dúvidas razoáveis e fortes obscuridades acerca da possibilidade de avanço ou conclusão de atualização dos estudos, sem que haja a necessidade de esses serem refeitos desde o início para que se incluam e se resolvam alguns temas essenciais”, alegam.

O prazo para a realização dos estudos já foi prorrogado duas vezes por Moraes e, na última vez, em maio deste ano, o ministro disse que o novo prazo era “improrrogável”.

Questionado sobre a alegada falta de mapeamento dos impactos ambientais, Santoro disse que essa discussão deve ser feita “nos momentos adequados, da licença prévia e da licença inicial do investimento”. Ele estima que esse processo deve levar cinco anos.