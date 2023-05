BRASÍLIA – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em ter a nova regra fiscal e a reforma tributária votadas na Câmara “ainda neste semestre”.

Ele deu a declaração na residência oficial da Presidência do Senado ao lado do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do relator da regra fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), do relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA).

Antes, eles estavam em reunião que também incluiu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e empresários como Flavio Rocha (Riachuelo), Benjamin Steinbruch (CSN), Josué Gomes (Coteminas) e Isaac Sidney (Febraban).

Haddad se disse “bem impressionado” com o consenso em torno da agenda econômica. Também afirmou que Câmara e Senado têm feito esforços em prol do Brasil. “A reunião foi boa porque firmou entendimento para votar o marco fiscal e a reforma tributária”, disse o ministro.

Questionado sobre a reforma tributária, Haddad disse estar convencido de que o tema será votado na Câmara ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar, destacando que não tem ingerência sobre a agenda do Congresso.

”Estamos fazendo um texto para ter mais de 308 votos (mínimo para aprovação de PEC), mas teremos mais (votos)”, disse Haddad. Nesta terça-feira ele ainda vai receber os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator do texto na Câmara, e Reginaldo Lopes (PT-MG), presidente do grupo de trabalho que discute a propo