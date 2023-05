IR 2023: Mais de 22,7 milhões de pessoas já entregaram declaração; confira dicas para não errar

Cerca de 22,7 milhões de pessoas já declararam o Imposto de Renda 2023 até esta quinta-feira, 11, segundo a Receita Federal. O órgão espera receber entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações este ano. O prazo para a prestação de contas com o Fisco começou em 15 de março e vai até 31 de maio. Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 termina no dia 31 de maio Foto: Werther Santana/Estadão Caso você ainda precise fazer a sua declaração, o Estadão separou alguns dos principais tópicos para ficar atento. Como se organizar para declarar IR? Para preencher corretamente as informações, ou até mesmo conferir os dados que vêm da ficha pré-preenchida, é necessário que o contribuinte esteja com respaldo de documentos que ajudam a mitigar qualquer chance de erro. Vale lembrar que o preenchimento equivocado do programa pode levar a pessoa à malha-fina.

Para evitar que problemas possam acontecer, o ideal é que o contribuinte reúna documentos referentes a rendas e despesas. Isso significa, principalmente: informes de rendimentos, que podem ser de empresas empregadoras - casos de pessoas registradas sob regime de CLT -, do INSS, para quem for aposentado ou pensionista, entre outros. Nestes informes, constam as informações essenciais para a declaração, como valores recebidos e retidos na fonte. Veja mais aqui..

Como declarar o IR?

O contribuinte tem maneiras diferentes para entregar a declaração. A mais comum é baixar o programa da Receita Federal para preenchimento. A plataforma está disponível no site do órgão federal. É possível também baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda para dispositivos móveis.

Mas também é possível entregar o IR deste ano pelo E-CAC, sistema da Receita, disponível neste link. O acesso pode ser feito por meio de conta Gov.br, do governo federal.

Como declarar o IR pela primeira vez?

Declarar o Imposto de Renda Pessoa Física pela primeira vez pode intimidar um pouco o contribuinte. Mas o processo é simples, e pode ser ainda mais facilitado, seguindo algumas dicas de especialistas.

O Estadão conversou com a sócia da área de impostos da KPMG Janine Goulart, que elencou os cinco principais cuidados e pontos de atenção que o “declarante de primeira viagem” precisa ter. Veja mais nesta reportagem.

Outras dúvidas?

