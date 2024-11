Análise | Na relação com a China, agenda ideológica de Lula contrasta com ‘pragmatismo metálico’ de Xi Jinping

Aproveitando a presença de Xi Jinping no País para a Cúpula do G-20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, realizada no Rio de Janeiro, Lula recebeu o líder chinês com “tapete vermelho” no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, para reforçar a “sinergia política” entre os dois países e selar novos acordos bilaterais, que contemplam a ampliação da pauta de exportações de produtos agrícolas brasileiros para a China e o aumento dos investimentos chineses no Brasil, principalmente nas áreas de infraestrutura, industrial e de transição energética.

Só que, por trás dessa convergência de interesses políticos e econômicos expressa nos acordos, comunicados e discursos oficiais, o que se observa, como diz um ex-diplomata que falou com a coluna sob garantia de anonimato, é que, nas últimas duas décadas, essa “parceria estratégica” tem tido significados bem diferentes para o Brasil e para a China, chamada por Lula de “um shopping center de oportunidades”, em sua primeira viagem ao país, vinte anos atrás.

Sul global

Para a China de Xi, ela significa a busca, com um “pragmatismo metálico”, nas palavras desse ex-diplomata, de seus objetivos econômicos. Fazem parte da lista, no caso do Brasil, o suprimento em larga escala e previsível de alimentos e minério de ferro, além do aumento de suas exportações de manufaturados. Mais recentemente, entrou na lista também a realização de investimentos diretos, como os previstos nos acordos firmados em Brasília.

Agora, para o Brasil de Lula, “a parceria estratégica” com a China significa em especial o fortalecimento de uma aliança política e ideológica, centrada na consolidação do bloco formado pelo sul global, para que ele seja uma alternativa aos polos tradicionais de poder, como os Estados Unidos e a União Europeia, e na “democratização” da governança de instituições multilaterais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional), o Banco Mundial e o Conselho de Segurança da ONU, de preferência com a inclusão do País no grupo.