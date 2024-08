Juro: após Copom, aposta majoritária para Selic até o fim do ano segue em 10,5%

A economista para Brasil do BNP Paribas, Laiz Carvalho, avalia que o BC optou por uma estratégia de “falar menos” no comunicado da última reunião para não se comprometer com movimentos futuros. “Foi algo que já esperávamos, mas parte do mercado tende avaliar como uma comunicação dovish (com ênfase no estímulo a economia), pela expectativa de endurecimento da comunicação”, detalha.

Carvalho destaca que o BC demonstrou que está acompanhando “de perto” os elementos que trazem incerteza ao cenário, como as expectativas de inflação desancoradas e o nível do câmbio, mas que irá segurar a Selic em 10,5% “o quanto puder”. “O BC vai agir com muita cautela”, diz.