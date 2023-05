O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se juntou nesta quarta-feira, 24, ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de membros de sua equipe de governo contra o atual patamar da taxa de juros (Selic), em 13,75% ao ano.

”Haverá uma discussão racional espontânea à retomada da queda de juros neste país, com que todos os setores estão sofrendo”, disse o líder, em entrevista à GloboNews. Na sua avaliação, com a aprovação do texto-base do arcabouço fiscal, com ampla margem de votos favoráveis na Casa, e com o avanço da matéria no Congresso, é o momento para o Banco Central começar a baixar os juros.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também defendeu anteriormente a redução da taxa. Entre os argumentos do parlamentar, estava um cenário político e econômico mais estável, além do avanço de temas como o novo arcabouço fiscal proposto pela equipe do ministro da Fazenda Fernando Haddad e aprovado na Câmara ontem (23).

Comissões Mistas

avanço das Comissões Mistas na Casa também foi alvo do líder, que apesar de reconhecer sua constitucionalidade, declarou não gostar da ferramenta. Segundo ele, o modelo não é “producente”. “Sou crítico do modelo de Comissão Mista para medidas provisórias, esse modelo não é producente, tranquilo e democrático”, opinou.

Com o vencimento das medidas se aproximando, Lira disse que espera votar entre hoje e amanhã as medidas referentes aos programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.