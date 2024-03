Ao completar 30 anos de seu lançamento, percebemos que o Plano Real mantém lições pertinentes e capazes de sustentar o surgimento de um novo projeto, agora voltado ao crescimento econômico. Bem-sucedido, o Real foi resultado de um consenso entre a sociedade, a classe política, o governo e os agentes econômicos, pela necessidade de debelar uma inflação que atingia taxas estratosféricas.

A capacidade de crescer do Brasil é evidente. Mesmo com as dificuldades do cenário global, somos uma das dez economias que mais cresceram no mundo no ano passado. Há mais dados relevantes. O total de ocupados bateu 100 milhões de pessoas e a massa salarial aumentou. A balança comercial superou US$ 98 bilhões. A bolsa de valores bateu recordes de alta. A reforma tributária, que estava sendo debatida há décadas, foi aprovada.

O setor agropecuário foi o propulsor do PIB, crescendo 15,1%. O clima e os preços internacionais das commodities explicam esse crescimento, mas o maior responsável foi o dinamismo do empresariado do setor e o apoio do governo, com destaque para a Embrapa.

O desenvolvimento de um país é feito degrau a degrau. No ano que passou, o Brasil saltou vários. Respeitadas as diferenças políticas de cada tempo, é possível o País avançar, 30 anos depois do Plano Real, na construção de um novo consenso. Foi o que se viu, no ano passado, com o sucesso da agenda de reformas no Congresso.

Os indicadores mostram que o esforço é recompensado. O amplo diálogo em torno de projetos virtuosos é o único caminho para criar uma agenda positiva para o Brasil.