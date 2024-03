Economia brasileira cresce 2,9% em 2023, puxada por avanço recorde da agropecuária

“Quando a gente olha a renda disponível das famílias, composta por salários, benefícios e transferências do governo, está num nível super alto. Isso faz com que as pessoas demandem mais, e o País tenha um PIB melhor”, afirma Laiz Carvalho, economista para o Brasil do BNP Paribas.

Outro destaque do lado da demanda foi a contribuição do setor externo. As exportações cresceram 9,1% no ano passado em relação a 2022, e as importações caíram 1,2%. Em 2023, o Brasil colheu um saldo comercial recorde de US$ 98,8 bilhões. “A agropecuária e a indústria extrativa ajudaram a exportação a ser destaque do ano”, afirma Natália, do Itaú.

Por outro lado, impactado pelo aperto monetário, a formação bruta de capital fixo (os investimentos) foi a grande decepção do ano. Em 2023, a queda foi de 3%. No quarto trimestre, no entanto, houve alta de 0,9% na comparação com os três meses anteriores, interrompendo uma sequência de quatro leituras com quedas seguidas.