Ele cresceu à sombra do ‘Lobo de Wall Street’. Depois, entrou para a liquidação de dívidas

―THE NEW YORK TIMES - No início da década de 1980, Jordan Belfort, de 19 anos ― que viria a ser conhecido como o Lobo de Wall Street, título que ele concedeu a si mesmo em um livro de memórias ― teve um encontro fortuito em Jones Beach, Long Island, com outro adolescente que vendia sorvete chamado Stephen Drescher.

Os dois se tornaram amigos. Mais tarde, os promotores de Justiça notariam que eles compartilhavam o mesmo espírito de luta, um impulso para o empreendedorismo que se transformou em um impulso para a fraude. Em poucos anos, Belfort começou a construir um império de fraudes com ações. Ele colocou Drescher sob suas asas enquanto construía uma corretora que fraudaria mais de mil investidores, o que mais tarde foi lembrado no sucesso de bilheteria de Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street.

A empresa de Belfort entrou em colapso no final da década de 1990, quando ele foi preso e se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro. Drescher caiu pouco tempo depois, condenado por fraude em títulos e enviado para a prisão federal por quase quatro anos.

Ele também teve uma espécie de sucessor espiritual: seu enteado Ryan Sasson.

Sede da Strategic Financial Solutions, empresa de Ryan Sasson, está fechada por ação de autoridades federais dos Estados Unidos. Local fica em Buffalo, Nova York Foto: Scott Gable/The New York Times

Bronzeado, atlético e seguro de si, Sasson é o executivo-chefe da Strategic Financial Solutions, uma grande empregadora de Buffalo, frequentemente aclamada por políticos e publicações de negócios como um exemplo de cidadania corporativa em rápido crescimento. Sua central de atendimento, com centenas de funcionários em seu auge, oferece empregos bem remunerados em uma região ávida por expansão econômica.

A Strategic faz regularmente doações filantrópicas de quatro e cinco dígitos para causas locais; o vice-governador de Nova York cortou a fita na inauguração de seu escritório em Buffalo. Em seu site, a empresa, que também tem um escritório em Manhattan, se vangloria de benefícios de luxo, como salas de massagem terapêutica e viagens de bônus.

O principal negócio da empresa é a liquidação de dívidas, ajudando os consumidores atolados em contas de cartão de crédito a negociar o que devem e a sair da turbulência financeira. A Strategic tem mais de 75 mil clientes e economizou US$ 1 bilhão nos últimos três anos por meio de seus acordos negociados de dívidas, disse o presidente da empresa em janeiro em um processo judicial.

Mas os promotores públicos estaduais e federais, ex-clientes e ex-funcionários dão à Strategic uma perspectiva muito diferente.

O negócio da empresa é predatório, dizem eles, e usa uma rede nacional de escritórios de advocacia cúmplices para explorar os clientes ― muitos deles pessoas em dificuldades e de baixa renda ― e cobrar honorários que muitas vezes totalizam dezenas de milhares de dólares por serviços que, às vezes, podem deixar os clientes em situação financeira pior do que quando começaram.

Os clientes pensam que estão pagando esses honorários a escritórios de advocacia para representá-los no processo de alto risco de liquidação de dívidas. Em vez disso, são encaminhados principalmente para funcionários sem treinamento jurídico e, com frequência, acabam não sendo representados em processos judiciais.

PUBLICIDADE Alguns conseguem obter o alívio da dívida que procuram, mas outros ficam com pontuações de crédito rasgadas e julgamentos legais contra eles que levaram a penhoras de salários e dívidas ainda maiores do que quando começaram. Em janeiro, os órgãos reguladores do governo agiram.

Depois de uma investigação iniciada há mais de quatro anos, o Consumer Financial Protection Bureau ― juntamente com os procuradores-gerais de Nova York, Colorado, Delaware, Illinois, Minnesota, Carolina do Norte e Wisconsin ― processou a Strategic e seus operadores, incluindo Sasson, por acusações de fraude civil.

Eles pediram a um juiz do Tribunal Distrital Federal de Buffalo que congelasse imediatamente os ativos da empresa e entregasse suas operações a um administrador judicial. Citando a força do caso ― os promotores do governo “provavelmente prevalecerão nos méritos dessa ação”, escreveu o juiz ― ele concedeu o pedido em 24 horas.

A Strategic pediu ao tribunal que reverta a decisão. “Continuamos a acreditar que este caso está realmente visando os escritórios de advocacia”, disse Dennis Vacco, um advogado que representa a Strategic. “Eles não têm autoridade sobre os escritórios de advocacia e, por isso, estão pressionando seu prestador de serviços administrativos.”

Em alta Economia Com ‘economia de mercado orientada ao socialismo’, Vietnã cresce sem parar e supera pobreza extrema Os planos da fundadora da Tok&Stok para recuperar o prestígio - e as finanças - da empresa Engie facilita migração para todo tipo de empresa A Strategic recebeu centenas de milhões de dólares em honorários de clientes nos últimos sete anos, de acordo com a reclamação de janeiro dos reguladores. A empresa transferiu pelo menos US$ 72 milhões para empresas privadas controladas por Sasson e seus parceiros de negócios, segundo os promotores. Outros US$ 36 milhões fluíram da rede de escritórios de advocacia afiliados à Strategic para o fundo familiar privado do sócio de longa data de Sasson, Jason Blust. À medida que os órgãos reguladores federais se aproximavam de seus negócios, um iate do qual Sasson é coproprietário foi colocado à venda: o “Strategic Dreams”, de US$ 2,6 milhões. Os ex-clientes destacam o impacto financeiro e psicológico que o programa teve sobre eles. Mais de 40% abandonam o programa antes que suas dívidas sejam resolvidas, de acordo com os registros legais da própria Strategic. Em um terço dos casos de clientes examinados pelos órgãos reguladores processantes, os clientes pagaram aos escritórios de advocacia afiliados da Strategic, mas nunca receberam qualquer alívio da dívida. Em outros casos, as dívidas eliminadas foram eclipsadas pelas taxas pagas. Os americanos têm muitas dívidas ― no valor de US$ 1,1 trilhão em cartões de crédito ― e há um grande negócio para ajudar as pessoas a administrá-las. Muitos desses portadores de dívidas dizem que se sentem como se estivessem se afogando. Quando lhes é prometida ajuda, eles não necessariamente fazem perguntas sobre o que estão pagando e por quê.

A teoria da barata

Sasson, que tem 45 anos, nasceu na cidade de Nova York, filho de Ginjer e Joseph Sasson, que se divorciaram quando ele era jovem. Sua mãe, que faleceu há 11 anos, foi apresentada por Belfort a Drescher.

Após a faculdade na Universidade de Tulane, Sasson trabalhou em um empreendimento de varejo de roupas. Sua carreira pós-universitária se desenrolou em meio ao julgamento de seu padrasto, sua condenação e prisão em 2001 por fraude em títulos.

Os crimes de Drescher envolveram a manipulação dos preços de mercado das ofertas públicas iniciais de pequenas empresas. As negociações renderam milhões ao empregador de Drescher, a extinta corretora Monroe Parker Securities, e lhe renderam bônus de seis dígitos. A família vivia em grande estilo, com dezenas de milhares de dólares em despesas de limusine, de acordo com os registros do tribunal.

Entre os muitos participantes do amplo esquema estava o designer de calçados Steve Madden, que se declarou culpado de fraude com ações. A acusação de Drescher detalha eventos que parecem tirados de um filme de terror, como as horas que ele e um cúmplice passaram comprando fichas de jogo no Caesars Palace e no Mirage, em Las Vegas, no que os promotores disseram ser um esquema para lavar dinheiro ilícito.

Sede do Monarch Legal Group, empresa afiliada à Strategic Financial Solutions Foto: Taylor Glascock / The New York Times

A jogada no cassino foi uma das muitas táticas que Drescher aprendeu com seu infame mentor, afirmaram os advogados do governo. “O que Belfort ensinou a Drescher foi suficiente para lhe dar um Ph.D. em fraude de valores mobiliários”, disse William Johnson, promotor do Ministério Público do Distrito Sul de Nova York, ao júri durante o julgamento de Drescher.

Os promotores também afirmaram ao tribunal que Belfort discutia com frequência com colegas o que chamava de “teoria da barata”.

“Quando os órgãos reguladores esmagavam uma empresa, como se estivessem pisando em uma empresa, todas as baratas se espalhavam”, disse um dos associados de Drescher, Bryan Herman, em seu depoimento. “Assim, quando os órgãos reguladores esmagavam uma empresa de ações de baixo custo, os corretores se dispersavam e reapareciam em outras empresas em outro lugar.”

Em 2006, no mesmo ano em que seu padrasto deixou a prisão, Sasson criou a empresa que se tornou a âncora de alguns de seus muitos empreendimentos na década seguinte: a Timberline Capital, que fazia empréstimos de curto prazo para varejistas. Sasson investiu em lavanderias e restaurantes, incluindo a My Belly’s Playlist, uma loja de sanduíches que foi processada por roubo de salário e fez um acordo. (Em muitas de suas atividades, ele se viu envolvido em processos judiciais).

A liquidação de dívidas foi um mercado para o qual Sasson gravitou desde cedo e ao qual retornou várias vezes. Foi também onde seus próprios negócios se cruzaram com os de seu padrasto, Drescher, que havia sido expulso da Ordem dos Advogados e teve sua licença de corretor cassada. (Drescher não respondeu a um pedido de comentário).

“Estou profundamente ofendido com a sua tentativa de me manchar com a história pessoal de meu padrasto, que se casou com minha mãe quando eu era adolescente”, disse Sasson ao The New York Times. “Se quiser saber quais foram as maiores influências em minha vida, pode começar pelos meus pais. Eles têm um caráter e valores fortes, que eu gosto de acreditar que eles incutiram em mim.”

Em 2009, os dois homens foram citados em uma queixa em um punhado de ações judiciais contra a Elimadebt. Essa era uma empresa administrada por Sasson que usava um modelo de negócios que mais tarde ele incorporou à Strategic: lidar com vendas para advogados de liquidação de dívidas. As ações judiciais, movidas por um escritório de advocacia parceiro insatisfeito, acusavam a empresa de violações contratuais.

Os processos judiciais federais em Miami, apresentados pelo parceiro de negócios indignado, descreviam Sasson como um “homem de palha” para seu padrasto. A Elimadebt encerrou suas operações logo após o processo ter sido resolvido em 2011. (Os advogados que representam a Strategic e Sasson chamaram a alegação de “homem de palha” de “completamente falsa”).

A essa altura, Sasson já havia se mudado para uma nova empresa, a Legal Helpers Debt Resolution, que foi processada por quatro procuradores gerais do Estado por fraudar consumidores cobrando altas taxas iniciais e fazendo muito pouco para negociar as dívidas dos consumidores. (Drescher e a mãe de Sasson também estavam tangencialmente envolvidos. Eles dirigiam uma empresa de serviços que trabalhava para a Legal Helpers).

Para resolver essas ações judiciais, a Legal Helpers e alguns de seus líderes concordaram, ao longo de vários anos, em pagar mais de US$ 14 milhões em multas e restituições aos consumidores e em interromper as operações, de acordo com os registros legais dos promotores do governo.

Sasson não foi citado pessoalmente como réu nas ações judiciais da Legal Helpers.

Interior vazio da Strategic Financial Solutions, em Buffalo, Nova York, fechado desde janeiro de 2024 Foto: Scott Gable / The New York Times

A Legal Helpers começou a encerrar suas atividades em 2012. Esse foi o mesmo ano em que a Strategic parecia ter começado a operar, embora sua data de fundação conste como 2007.

“Se você olhar para os detritos da Legal Helpers depois que ela foi desmantelada, os mesmos nomes aparecem”, disse Lucy Prather, advogada da cidade de Chicago, que entrou com uma ação em 2022 contra a Strategic e um escritório de advocacia afiliado.

A Strategic se tornaria a maior fonte de dinheiro da carreira de Sasson.

Um jogo de galinha de alto risco

Christopher Elkins, 49 anos, foi citado pela Strategic como uma história de sucesso.

Elkins se inscreveu no Canyon Legal Group, uma afiliada da Strategic, em 2019, depois de receber um anúncio enviado pelo correio. Ele abandonou o programa no final de 2023. Nesses quatro anos, teve dívidas no total de US$ 85 mil liquidadas por US$ 42 mil. Ele pagou US$ 26 mil em taxas à Canyon, o que o deixou com uma economia líquida de US$ 17 mil. Se a dívida tivesse persistido, somente os juros ― 28% ou mais em cada um de seus cartões de crédito ― teriam, em apenas um ano, superado o valor que ele pagou à Canyon em taxas.

Mas Elkins achou a experiência de trabalhar com a empresa péssima. Por volta de 20 meses, ele se lembra, havia pago cerca de US$ 20 mil para ter apenas algumas dívidas relativamente pequenas resolvidas, e sua pontuação de crédito havia despencado de cerca de 740 para 520. Nos meses seguintes, enfrentou quatro ações judiciais de credores; a Canyon o representou em pelo menos duas, de acordo com os registros legais da Strategic. Ao tentar entrar em contato com um advogado, ele era continuamente direcionado ao atendimento ao cliente.

Elkins desistiu da Canyon. Ele disse que ele e sua esposa, então, por conta própria, negociaram acordos para todos os quatro processos.

“Eles são abutres”, disse Elkins em uma entrevista ao The New York Times. “Eles estão se aproveitando de pessoas que se encontram em extrema necessidade de apoio.”

Rick Gustafson, um advogado que dirige a Canyon, disse que “no julgamento, Elkins testemunhou que estava ‘se afogando’ em dívidas antes de contratar a Canyon”, acrescentando: “Graças à Canyon, ele não está mais se afogando”.

Os consumidores geralmente ouviam falar da Strategic por meio de anúncios ― a empresa enviava cerca de 2 milhões de solicitações de mala direta por semana ― que lhes diziam que eles haviam se pré-qualificado para um empréstimo a juros baixos. Quando ligavam para saber mais, os representantes de vendas geralmente lhes diziam que não estavam qualificados para um empréstimo, mas os incentivavam a se inscrever, por meio de um dos escritórios de advocacia parceiros da Strategic, no programa de liquidação de dívidas.

A liquidação de dívidas é essencialmente um jogo de galinha de alto risco. A primeira coisa que as empresas dizem a seus clientes para fazer é parar de pagar a conta mensal da dívida. Em vez disso, o cliente deposita dinheiro todos os meses em uma conta de garantia ― geralmente menos do que seria devido pelos pagamentos mínimos de seus cartões de crédito. O objetivo é forçar a inadimplência da dívida.

Julia Brigga, uma das clientes da Strategic Financial Solutions que teve maus resultados Foto: Taylor Glascock / The New York Times

Quando um cliente deixa de pagar por um longo período, muitos credores cancelam o empréstimo como uma dívida vencida e o vendem por centavos de dólar a uma empresa de cobrança. Esse é o ponto ideal para a liquidação: o novo comprador geralmente aceitará muito menos do que o valor de face da dívida. Os negociadores de liquidação de dívidas usam os fundos que o cliente tem guardados em um depósito para pagar a dívida reduzida. Uma fatura de cartão de crédito de US$ 30mil, por exemplo, pode ser quitada por US$ 15 mil ou menos.

A manobra causa danos colaterais significativos ao cliente. As pontuações de crédito dos clientes despencam quando eles param de pagar suas contas, e muitos credores entram com ações judiciais para cobrar o que lhes é devido. (A Strategic adverte os clientes potenciais de que isso faz parte do processo).

Nesse ponto, os clientes precisam ter advogados que sejam receptivos às ações judiciais recebidas se quiserem evitar sentenças de inadimplência, que normalmente buscam o valor total devido do devedor mais taxas adicionais. Algumas empresas de liquidação deixam claro que não fornecerão assistência jurídica. Se um cliente for processado, elas encaminham o cliente para advogados externos ou dizem para ele procurar o seu próprio advogado.

A Strategic, no entanto, faz de sua ajuda jurídica o ponto central de seu discurso. Os roteiros dos funcionários de vendas, de acordo com um processo judicial do administrador judicial que agora controla a empresa, instruía-os a dizer aos clientes em potencial que eles estariam conectados a um “escritório de advocacia estabelecido, especializado em ajudar os clientes a resolver suas próprias dívidas pessoais”.

O que esse acordo permitiu à Strategic fazer foi começar a cobrar imediatamente. De acordo com as leis federais e muitas leis estaduais, as empresas de liquidação de dívidas geralmente não podem cobrar dos clientes até que de fato entreguem um acordo de liquidação. Mas os advogados podem.

É tentador para os clientes que estão se afogando em dívidas sentir que podem pagar, ainda que caro, por uma equipe jurídica para orientá-los no processo de negociação de suas dívidas.

Mas não é exatamente isso o que eles estão recebendo, de acordo com entrevistas com ex-funcionários e clientes, bem como com os registros legais dos promotores. Os casos são entregues a negociadores sem treinamento jurídico. Os advogados nem sempre comparecem ao tribunal para defender os clientes, embora as empresas afiliadas à Strategic digam que eles assinam os acordos finais.

Quando os clientes chegam à metade do programa, alguns já pagaram dezenas de milhares de dólares para a Strategic e enfrentam ações judiciais de credores ― com muito pouco de suas dívidas resolvidas.

“Nenhum sistema operado por um ser humano será perfeito, mas buscamos a perfeição”, disse Sasson em um e-mail. “Ajudamos mais de 100 mil pessoas ao longo dos anos a se reerguerem, economizando muito dinheiro. Essa é a definição de proteção ao consumidor.”

Uma rede de escritórios de advocacia

A Strategic conta com uma rede de pelo menos 20 escritórios de advocacia, que atendem a uma média de 5 mil a 10 mil clientes cada ― cargas extremamente altas para escritórios que geralmente têm de cinco a 20 funcionários.

Blust, que trabalhou com Sasson na Legal Helpers, supervisiona essa rede de escritórios. As firmas de Blust ficam com cerca de 20% dos honorários dos clientes, e os outros 80% vão para a Strategic, conforme mostram os e-mails arquivados no tribunal.

“Com exceção do Pioneer (um escritório de advocacia que não aceita um novo cliente há muitos anos), os escritórios de advocacia que a Blust consulta (inclusive os deste caso) são de propriedade e operados de forma independente pelos advogados proprietários”, disse Rodney Personius, advogado de Blust.

Os advogados proprietários desses escritórios assumem riscos. Um advogado, Daniel Rufty, recém-formado em direito por uma escola com fins lucrativos e agora fechada, pagou US$ 10 para ser proprietário de uma empresa afiliada à Strategic e, meses depois, descobriu que estava sendo investigado pela Ordem dos Advogados de seu Estado por enganar clientes e por “ajuste criminoso de dívidas”.

A carta inicial que Julia Briggs recebeu, oferecendo um empréstimo a juros baixos da Polo Funding Foto: Taylor Glascock / The New York Times

Rufty foi suspenso da prática da advocacia por cinco anos. Ele se recusou a comentar por meio de seu advogado. A Strategic saiu ilesa.

A estrutura complicada da Strategic já foi submetida a escrutínio legal antes. Em 2020 ― depois que advogados da Flórida processaram a Strategic e a acusaram de burlar a lei ao apresentar seus próprios funcionários como funcionários de escritórios de advocacia ― os negociadores de dívidas foram abruptamente reclassificados pela Strategic como funcionários dos escritórios de advocacia, e não da Strategic ou de suas subsidiárias. (O caso da Flórida foi resolvido, em termos não revelados).

No entanto, funcionários atuais e antigos, bem como registros legais do liquidante da Strategic, disseram que o novo acordo era em grande parte ilusório. Embora os negociadores agora trabalhassem tecnicamente para os escritórios de advocacia, eles ainda se reportavam à equipe da Strategic.

Os negociadores usavam os sistemas da Strategic e, em alguns casos, quando não estavam trabalhando remotamente, trabalhavam nos escritórios da Strategic, de acordo com entrevistas com ex-negociadores e documentos legais. Alguns disseram que não sabiam os nomes das pessoas que operavam as empresas e que supostamente eram seus chefes.

Os advogados da Strategic e de seus escritórios de advocacia afiliados insistiram, em processos judiciais e em entrevistas, que o acordo é válido e transparente.

“Os advogados das empresas estão envolvidos em todos os acordos”, disse Terrence Connors, um advogado que representa as empresas.

‘Ficar sem dinheiro por uma semana foi aterrorizante’

Quando Anne Barsch, 48 anos, tomou conhecimento pela primeira vez de um escritório de advocacia afiliado à Strategic, o Monarch Legal Group, sentiu uma onda de alívio. Ela tinha cerca de US$ 60 mil em dívidas decorrentes de melhorias na casa e do sustento dos filhos pequenos. Ela achava que a Monarch poderia negociar a redução dessas dívidas e representá-la quando os credores a processassem. Ela e seu marido concordaram em pagar US$ 818 mensais em uma conta de garantia para o programa.

A Sra. Barsch disse em entrevistas, e testemunhou no julgamento em Buffalo, que perdeu a confiança na Monarch quando soube que uma sentença havia sido proferida contra ela por um credor ― depois que ela parou de pagar as contas, por instrução da empresa ― e que seu advogado não havia comparecido ao tribunal para representá-la. Sua conta bancária ficou congelada por uma semana.

“Ficar sem dinheiro por uma semana foi aterrorizante”, lembrou ela, acrescentando que começou a ler sobre a Monarch na Internet e soube que a empresa estava sendo processada pela cidade de Chicago.

Ela enviou cartas a seus credores dizendo que havia sido “enganada” e pedindo para negociar com eles por conta própria. Ela ficou sabendo que a Monarch havia enviado advogados para representá-la em apenas 30% de suas audiências, de acordo com seu depoimento.

Um porta-voz dos escritórios de advocacia disse que eles quitaram seis das dez dívidas da Sra. Barsch. A Sra. Barsch disse que eles quitaram duas, e que ela e o marido pagaram as outras por conta própria.

Outra cliente da Monarch, Julia Briggs, 43 anos, que havia sido processada por um credor, compareceu ao seu próprio tribunal e descobriu que nenhum advogado a havia representado. Antes da audiência, disse ela em entrevistas, foi-lhe dito que não conseguiria obter as informações de contato direto de seu advogado, o que a levou a se perguntar: Para que exatamente estavam indo todos os seus honorários advocatícios? Ela então entrou em contato com um novo advogado, Scott Priz, para entrar com uma ação contra a Strategic em 2022.

Um porta-voz dos escritórios de advocacia disse que a Sra. Briggs se inscreveu em um programa de 24 meses e o abandonou mais ou menos na metade do período.

Embora clientes como a Sra. Briggs e a Sra. Barsch tenham afirmado que foram injustamente atendidos pelos escritórios, o caso dos promotores federais se baseia em uma questão jurídica mais restrita.

As leis de cobrança de dívidas são uma colcha de retalhos regida principalmente por estatutos estaduais. Mas uma lei federal exige que as empresas de liquidação de dívidas que promovem seus serviços por telefone fechem o negócio para serviços jurídicos pessoalmente, por meio de uma reunião cara a cara com o cliente.

Em vez de enviar representantes de vendas, a Strategic, em nome de seus escritórios de advocacia afiliados, contratou tabeliães que trabalhavam por conta própria ― que efetivamente chegavam frios a cada reunião ― para tratar dessas reuniões e finalizar a papelada. O ponto crucial do caso do governo depende do fato de esses tabeliães se qualificarem como representantes de vendas dos escritórios de advocacia.

Uma cultura corporativa luxuosa

Quando Ben Kopp, 35 anos, começou a trabalhar na Strategic em 2018, a princípio o trabalho parecia ser de vendas comuns. Ele fazia de 150 a 200 ligações por dia, sentado em meio a filas de outros vendedores com fones de ouvido, apresentando o programa de liquidação de dívidas aos clientes.

Mas poucas horas depois de começar a trabalhar, Kopp foi advertido para não dizer aos clientes que estava ligando da Strategic e, em vez disso, dizer que estava ligando de um dos escritórios de advocacia associados à Strategic ou de uma das organizações de apoio dos escritórios de advocacia. Ele se lembra de ter olhado para o outro lado da mesa e percebido o olhar de outro recém-contratado.

Nós meio que nos olhamos e pensamos: “Tudo bem, para que fomos contratados?”, disse ele. “‘Por que não diríamos a eles de onde estamos ligando?’”

Muitos dos vendedores que trabalhavam na Strategic acreditavam, pelo menos nos primeiros meses na empresa, que os clientes estavam realmente recebendo uma boa representação legal, disse Kopp. Ele tinha uma visão mais clara do que estava acontecendo porque tinha um amigo de faculdade que trabalhava na equipe de negociações da Strategic.

Depois de alguns meses, ele começou a procurar uma saída, percebendo que muitos clientes sentiam que estavam sendo explorados. “Isso me afetou do ponto de vista moral”, disse ele.

Alguns de seus colegas também começaram a perceber ― em conversas no intervalo com colegas do atendimento ao cliente ― os possíveis danos do programa. Ele ouviu uma consultora de vendas anunciar com orgulho aos colegas de equipe que havia inscrito a mãe no programa da Strategic. Muitos dos que estavam ouvindo ficaram alarmados, lembra ele. “Não podíamos sair dizendo: ‘Não faça isso’, mas estávamos tentando dar uma dica: ‘Por que você faria isso?

Ainda assim, havia vantagens. O dinheiro que os clientes pagavam alimentava uma cultura corporativa com toques luxuosos. Os profissionais de alto desempenho eram presenteados com relógios Rolex e jantares em churrascarias. Os melhores vendedores viajavam de avião para Las Vegas. As festas no escritório incluíam barris de cerveja; as comemorações eram realizadas em restaurantes, com coquetéis e música.

A empresa de Sasson, em seu auge pré-pandêmico, gerava dezenas de milhões de dólares por ano, de acordo com ex-funcionários e documentos legais de promotores.

Em 2017, a empresa se vendeu para seus funcionários, por meio de uma transação financeira conhecida como ESOP (Employee Stock Ownership Plan). A transação avaliou a empresa em US$ 242 milhões. Sasson descreveu a transação como uma espécie de presente para os funcionários ― “nossa família estratégica”, como ele os chamou ― que construíram a empresa.

Sasson havia, de fato, saído do caixa. Seus funcionários agora deviam 100% da Strategic.

Uma ação judicial federal surpresa

Na sexta-feira, 12 de janeiro, no meio da tarde, os quase mil funcionários da Strategic ― todos trabalhando remotamente, como a equipe normalmente fazia às sextas-feiras ― foram abruptamente desligados dos sistemas da empresa. Alguns foram cortados bem no meio de ligações com clientes.

Três dias depois, os funcionários ficaram sabendo, por meio de conversas em grupo com os gerentes, que havia uma ação judicial contra a empresa. Eles foram informados de que seriam colocados em licença remunerada enquanto os advogados da empresa lutavam. Na sexta-feira, 19 de janeiro, o tribunal federal de Buffalo revelou a queixa dos reguladores.

Ex-funcionários disseram que foram atraídos para a empresa por causa de sua proposta de ajudar pessoas em dificuldades a se reerguerem.

“É aquele trabalho de fantasia que você vê na televisão e nos filmes ― como no início de O Lobo de Wall Street”, disse David Briggs, que trabalhou como negociador de litígios para a Strategic até 2022 e não sabia da ligação familiar de Sasson com Jordan Belfort quando fez a comparação. “Eles realmente o mantinham animado; faziam com que você sentisse que fazia parte de uma família, de uma equipe, e que estava fazendo o bem no mundo.”

O destino da Strategic ― e de sua força de trabalho ― está agora nas mãos do tribunal federal. Se a empresa continuar em recuperação judicial, logo estará fora do mercado, disseram os advogados da Strategic ao tribunal.

E o ESOP ― o veículo que transferiu a propriedade da Strategic para os funcionários da empresa ― será aniquilado se a Strategic for fechada. As ações de Briggs foram avaliadas em seu último extrato em US$ 6.090. Ele prevê que, em sua próxima declaração, esse número pode cair para zero.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.