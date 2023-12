Duas das mansões mais caras de Londres enfrentam dificuldades para serem vendidas

BLOOMBERG, LONDRES - Duas das mansões mais caras de Londres, que estão no mercado por um total de £ 475 milhões (R$ 2,93 bilhões), estão enfrentando dificuldades para serem vendidas, à medida que taxas de juros elevadas e um ambiente tributário rigoroso freiam os investimentos.

Hui Ka Yan, fundador da problemática empresa imobiliária China Evergrande Group, quase vendeu sua mansão em Rutland Gate este ano por cerca de £ 200 milhões (R$ 1,2 bilhão) - £ 25 milhões abaixo do preço pedido, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. A propriedade em Knightsbridge, que tem a distinção de ser a casa mais cara de Londres, tinha uma oferta de um comprador do Oriente Médio antes de as negociações serem interrompidas.

Outra oferta, de um comprador do Oriente Médio diferente, está agora na mesa, disse a pessoa, embora também não alcance o preço pedido por Hui. O magnata chinês teve duas casas de luxo em Hong Kong confiscadas por credores no mês passado, enquanto uma crise de dívida na Evergrande continua a corroer sua riqueza.

The Holme, mansão no Regent's Park, em Londres, está à venda por £ 250 milhões Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg Photo

Uma caminhada de uma hora a partir de Rutland Gate, passando pelo Hyde Park e pelo bairro abastado de Marylebone, leva a The Holme, uma mansão de 40 quartos no Regent’s Park. A propriedade, anteriormente de propriedade da família real saudita, agora está sob administração judicial. Apesar de dezenas de visitas de compradores em potencial este ano, os vendedores ainda não receberam uma oferta próxima ao preço pedido de £ 250 milhões (R$ 1,54 bilhão), de acordo com a pessoa familiarizada com os negócios.

“Os compradores no mercado agora querem sentir que estão obtendo um desconto, mas os vendedores super premium não são muito flexíveis”, disse Jo Eccles, diretora administrativa da agência de compra Eccord.

Barreiras imobiliárias

O aumento dos custos de empréstimos, a incerteza econômica e a maior crise de custo de vida em uma geração levaram a uma desaceleração no setor imobiliário do Reino Unido este ano. Embora o mercado imobiliário de luxo de Londres esteja mais protegido desses ventos contrários, pois os compradores geralmente são menos dependentes de dívidas, a demanda ainda está sendo impactada pelo sentimento negativo do setor e pela incerteza política antes de uma eleição geral que pode ocorrer já no próximo ano.

A natureza discreta do mercado imobiliário ultra premium de Londres significa que os agentes geralmente sondam compradores em potencial por meio de redes privadas. Isso permite que os vendedores experimentem preços sem deixar rastros digitais, o que significa que são menos propensos a serem prejudicados se optarem por remarcá-los em uma data posterior.

“A diferença entre os preços pedidos e alcançados em toda a região central de Londres para as melhores casas atualmente tem uma média de desconto de 5% a 6%”, disse Jeremy Gee, diretor administrativo da corretora de luxo Beauchamp Estates, que está trabalhando em ambas as vendas. “Para casas com preços acima de £ 15 milhões (R$ 92,5 milhões), chegando a mais de £ 100 milhões (R$ 617 milhões), as negociações entre o vendedor e o comprador podem ser extremamente complexas.”

Hui Ka Yan, fundador da China Evergrande, colocou sua mansão em Rutland Gate à venda por £ 225 milhões Foto: Bobby Yip/Reuters

Bilionários e multimilionários compraram £ 340 milhões (R$ 2,1 bilhões) em casas em Londres avaliadas acima de £ 15 milhões entre janeiro e junho, segundo um relatório da Beauchamp Estates - uma média de dois negócios por mês. Isso é menor do que os mais de £ 400 milhões (R$ 2,46 bilhões) em vendas no primeiro semestre de 2022 e £ 514 milhões (R$ 3,17 bilhões) em um período de seis meses pós-lockdown, em 2021.

Além disso, os vendedores que estão conseguindo acordos agora geralmente têm de aceitar descontos. Um apartamento de seis quartos em Knightsbridge, localizado em uma antiga fábrica de chocolates Harrods, foi vendido este mês para um multimilionário europeu por £ 18 milhões (R$ 111 milhões), cerca de 8% abaixo do preço pedido.

Remédio amargo

Em uma turnê de verão por uma dúzia de propriedades em Knightsbridge e Kensington com um cliente procurando uma casa avaliada em até £ 15 milhões, quatro dos vendedores estavam dispostos a empatar ou aceitar uma perda, de acordo com Jo Eccles, da Eccord.

“Isso pode ser um remédio amargo”, disse ela.

Eccles também observou que o preço pedido por uma casa no bairro abastado de St John’s Wood foi reduzido de £ 9 milhões (R$ 55,5 milhões) para £ 6,5 milhões (R$ 40 milhões) na tentativa de atrair ofertas, antes de alcançar um preço final de venda de £ 8,5 milhões (R$ 52,4 milhões). Propriedades que exigem reformas significativas ou foram personalizadas para refletir um gosto específico são as mais impactadas, disse Eccles.

“Os vendedores finalmente estão percebendo que precisam ajustar suas expectativas e estão muito mais abertos a ofertas mais baixas”, disse Eccles. “Isso está sendo impulsionado pela necessidade de simplificar seus assuntos consolidando ativos financeiros e imobiliários, e pela pressão de consultores ou bancos para descarregar investimentos com baixo desempenho.”

Região do Hyde Park concentra alguns dos imóveis mais caros de Londres Foto: Susannah Ireland/Reuters

Mesmo assim, a natureza menos dependente de dívidas do mercado imobiliário de luxo de Londres significa que as transações mais caras estão se mostrando mais duráveis do que as mais baratas. Gee da Beauchamp Estates disse que os preços pedidos por “troféu homes” - geralmente as propriedades mais caras e luxuosas - ainda podem ser atendidos ou excedidos apesar da atual desaceleração do mercado.

Cerca de 17% dos indivíduos ultrarricos compraram pelo menos uma casa no ano passado, segundo um relatório do corretor Knight Frank, e os proprietários de casas mais ricos ainda estão fechando negócios. O bilionário indiano Ravi Ruia, um dos donos do conglomerado Essar Group, por exemplo, comprou uma mansão em Londres por £ 113 milhões (R$ 697 milhões) com vista para o Regent’s Park neste verão.

“O mercado para casas acima de £ 10 milhões (R$ 61,7 milhões) no centro de Londres está atualmente sendo impulsionado por compradores americanos e do Oriente Médio, em particular clientes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos”, disse Gee, da Beauchamp Estates.

