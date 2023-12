O colapso da Evergrande: o que está por trás da queda da gigante imobiliária chinesa

THE NEW YORK TIMES - Em janeiro, mais de 100 investigadores financeiros foram enviados para a sede, em Guangzhou, do China Evergrande Group, um gigante do setor imobiliário que havia ficado inadimplente um ano antes, com uma dívida de US$ 300 bilhões. Sua antiga auditoria havia acabado de pedir para deixar a empresa, e uma nação de compradores de imóveis havia direcionado sua ira contra o grupo.

A polícia, atenta aos manifestantes, ficou de guarda do lado de fora do prédio, e a nova equipe de auditores recebeu permissão para entrar. Após seis meses de trabalho, os auditores informaram que a Evergrande havia perdido US$ 81 bilhões nos dois anos anteriores, muito mais do que o esperado.

Leia também

Mas eles ainda tinham dúvidas. Alguns registros que eles haviam solicitado à Evergrande estavam incompletos. Faltavam números. Erros contábeis importantes ou declarações errôneas podem não ter sido detectados. Como as coisas na Evergrande - que já foi uma das empresas mais bem-sucedidas da China - deram tão errado?

O boom imobiliário da China foi o maior que o mundo já viu, e a ascensão da Evergrande foi impulsionada por uma expansão voraz, pelo sistema que a estimulou e pelos investidores estrangeiros que jogaram dinheiro nela. Quando a bolha imobiliária da China estourou, nenhuma outra empresa implodiu de forma tão espetacular.

Construção inacabada da China Evergrande em Dongguan, província de Guangdong, China, em setembro de 2021 Foto: Gilles Sabrié/The New York Times

Em 2021, a culpa pelo fracasso da Evergrande foi atribuída diretamente a uma diretriz política de Pequim para esfriar o mercado, ao restringir o acesso a empréstimos por parte de incorporadoras imobiliárias, privando a empresa endividada de dinheiro para financiar suas operações.

Mas entrevistas com pessoas próximas à Evergrande e uma reconstrução de documentos disponíveis publicamente oferecem uma explicação alternativa: a contabilidade questionável e a supervisão corporativa deficiente, que levaram a problemas como o desaparecimento de US$ 2 bilhões, já haviam levado a empresa à catástrofe.

Continua após a publicidade

A escala da ascensão da Evergrande foi impressionante. Durante três décadas, ela exerceu o poder em Pequim e em cidades e vilas a milhares de quilômetros de distância. O sucesso transformou seu fundador e presidente, Hui Ka Yan, em uma das pessoas mais ricas do mundo, e enriqueceu todo um ecossistema - desde os governos locais que lhe venderam terrenos até os bancos de Wall Street que lhe cobraram taxas para levantar dinheiro.

A amplitude dos tropeços da Evergrande foi estonteante. A empresa prometeu a centenas de milhares de compradores casas e apartamentos que nunca construiu. Recebeu bilhões de dólares de famílias e funcionários, alguns dos quais desapareceram. Ela contratou mão de obra de trabalhadores da construção civil, pintores e agentes imobiliários sem compensação, contas não pagas que se transformaram em uma bola de neve de US$ 140 bilhões.

Hoje, a Evergrande continua inadimplente, incapaz de pagar suas dívidas, mas não oficialmente extinta. Suas ações são negociadas a centavos por ação. Na segunda-feira, 4, uma tentativa legal de forçar sua liquidação foi prolongada: um juiz adiou uma audiência em uma ação judicial que busca desmantelar formalmente a empresa em expansão para pagar alguns dos investidores que perderam dinheiro.

Os funcionários da Evergrande e seus representantes não responderam a várias solicitações de entrevistas ou comentários.

O sucesso da Evergrande transformou seu fundador, Hui Ka Yan, em uma das pessoas mais ricas do mundo Foto: Paul Yeung/Bloomberg Photo

Mercado supervalorizado, empresas superalavancadas

O boom imobiliário da China começou na época em que Hui fundou a Evergrande, em 1996, na cidade de Shenzhen, uma zona econômica especial onde o Partido Comunista Chinês estava fazendo experiências com o capitalismo.

Continua após a publicidade

A Evergrande expandiu-se para além de Shenzhen à medida que a China passava por uma urbanização maciça, e foi fundamental para o maior movimento mundial de pessoas do campo para as cidades. Hui se enturmou com as famílias de algumas das mais altas autoridades da China. Ele colocou Wen Jiahong, irmão do então vice-primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, no conselho de administração da Evergrande em 2002.

Quando a Evergrande começou a vender ações ao público em Hong Kong, em 2009, já havia enfrentado dúvidas sobre sua expansão voraz.

Em 2010, o mercado estava mostrando sinais de superaquecimento. Os preços das moradias estavam subindo mais rápido do que a renda média das famílias. Os economistas advertiram que o mercado imobiliário da China estava supervalorizado, havia uma superoferta e suas incorporadoras estavam superalavancadas.

Uma vendedora com dois visitantes em frente a uma maquete do projeto residencial Evergrande Mansions no showroom do canteiro de obras Foto: Gilles Sabrié/The New York Times

As estimativas variam quanto ao número de apartamentos que permanecem vazios. He Keng, ex-vice-chefe do departamento de estatísticas da China, recentemente brincou com uma estimativa de que o número de casas vazias não era suficiente para 3 bilhões de pessoas. “Essa estimativa pode ser um pouco exagerada”, disse ele em um vídeo publicado pela China News Media. “Mas 1,4 bilhão de pessoas provavelmente não conseguirão ocupá-las.”

‘A maior bolha da história’

Durante meses, em 2021, a Evergrande manteve os mercados globais nervosos, à medida que se aproximava do calote, testando a crença de que algumas empresas chinesas eram grandes demais para que as autoridades as deixassem falir. Os investidores estrangeiros continuaram a comprar os títulos de incorporadoras imobiliárias mesmo depois que um dos maiores beneficiários do boom imobiliário, o magnata do setor imobiliário Wang Jianlin, alertou que o mercado imobiliário da China era “a maior bolha da história”.

Continua após a publicidade

Em 9 de dezembro de 2021, três dias depois que a Evergrande descumpriu o prazo para pagar os juros de alguns títulos, uma agência de classificação de risco declarou que a empresa estava inadimplente. Isso deu início a uma luta entre investidores, compradores de casas, fornecedores e bancos sobre como receber o que lhes era devido.

Três meses após o calote, a Evergrande informou que US$ 2 bilhões haviam sido confiscados pelos bancos. Posteriormente, uma investigação interna revelou que os principais executivos haviam elaborado um plano, no final de 2020, para contornar as restrições de empréstimos, fazendo com que terceiros tomassem empréstimos usando as subsidiárias da Evergrande como garantia.

Os principais executivos, incluindo o diretor financeiro e o diretor executivo, pediram demissão. “O comportamento de alguns dos então diretores ficou abaixo dos padrões esperados pela empresa”, de acordo com o relatório interno, que foi assinado por Hui, o fundador.

Em janeiro, a PricewaterhouseCoopers, auditoria que estava há tempos na Evergrande, pediu para sair e disse que não poderia concluir seu trabalho. O Conselho de Relatórios Contábeis e Financeiros de Hong Kong já havia anunciado duas revisões dos livros contábeis da Evergrande. Uma empresa de contabilidade pouco conhecida, a Prism Hong Kong and Shanghai, foi contratada para fazer o trabalho.

A Prism disse em julho que a Evergrande havia perdido um total de US$ 81 bilhões em 2021 e 2022. Isso em comparação com o que a empresa disse em 2020, que foi um lucro de US$ 1 bilhão. Havia indícios na nova auditoria de que a Evergrande estava tratando o dinheiro que recebeu por apartamentos como receita, embora às vezes ainda não tivesse construído esses apartamentos.

Após a nova auditoria, a Evergrande concordou em mudar a forma como reconheceria a receita em suas contas, exigindo a documentação de que um apartamento havia sido construído primeiro.

Continua após a publicidade

O braço de gestão de patrimônio da Evergrande, que havia lançado produtos de curto prazo e com juros altos para compradores de casas e funcionários quando o dinheiro estava escasso, disse aos investidores em agosto que não conseguiria fazer os pagamentos.

Em poucas semanas, a polícia deteve funcionários da unidade de gestão de patrimônio. A mídia chinesa informou que o ex-CEO da empresa, seu diretor financeiro e o ex-presidente da unidade de seguro de vida da Evergrande também foram detidos.

Complexo habitacional da Evergrande em Pequim, na China EFE/EPA/MARK R. CRISTINO Foto: Mark R. Cristino/EFE/EPA

Nos bastidores, a equipe de administração da empresa em Hong Kong estava progredindo em direção a um acordo de reestruturação com credores estrangeiros e credores privados. Então, em 24 de setembro, a Evergrande disse que precisava reavaliar e desistiu do acordo. Alguns dias depois, a empresa divulgou que Hui havia sido preso.

Hui pagou a si mesmo e à sua esposa mais de US$ 7 bilhões em dividendos desde que abriu o capital da empresa, em 2009. Há pelo menos dois anos ele tem dito às pessoas que ele e sua esposa estavam divorciados, de acordo com duas pessoas com contato direto com a empresa e que não estavam autorizadas a falar com a mídia. Os registros em agosto indicam que ele e sua esposa não eram mais casados. Os bens que foram transferidos para sua ex-esposa estarão em disputa.

Dois anos após o calote, ainda não se sabe como a empresa será liquidada, quanto dinheiro restará e quem ficará com ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.