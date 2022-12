Tudo começou como o aniversário da influenciadora digital e comediante Gessika Kayane, mais conhecida como GKay, que reunia influenciadores e celebridades em uma festa de três dias em Fortaleza. O evento existe desde 2017, mas foi em 2021 que a Farofa da Gkay rompeu a bolha dos sites de fofoca e páginas sobre subcelebridades e entrou de vez no radar das marcas.

Além da extensa lista de famosos que se apresentam na celebração – como Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Wesley Safadão –, a festa ganhou neste ano patrocinadores oficiais. A lista de donos de “cotas” inclui Avon, Listerine, XP, Latam e Vivara. O sucesso do evento foi notado pela Globo, que transmitiu no GloboPlay e no Multishow os três dias da “farofa”.

Evento caiu no gosto dos internautas e das marcas, que buscam se vincular ao sucesso de engajamento da festa.

Marcado para a primeira semana de dezembro, por causa do aniversário da anfitriã, desta vez até o transporte dos convidados foi patrocinado. A companhia aérea Latam adesivou um avião, que fez algumas viagens para garantir a chegada dos 500 convidados da influenciadora.

Além de nomes de peso, a Farofa da Gkay também foi palco para que marcas menores pudessem surfar a onda de popularidade do evento. No Instagram oficial da festa, serviços de climatização, salão de beleza, restaurantes, pipocas gourmet e clínicas de estética eram divulgados pela equipe da influenciadora.

Lento ‘despertar’ das marcas

Para a especialista em marketing da FGV, Lilian Carvalho, as companhias demoraram a buscar parcerias com a influenciadora, que há anos tem um papel importante na web, não raramente se encontrando entre os temas mais comentados em redes sociais. “As marcas demoraram a entender a Farofa da Gkay como um canal de negócios”, afirma Lilian.

Para a professora da FGV, o evento pode ser um espaço importante para marcas já consolidadas no mercado se relacionarem de uma maneira mais direta com as novas gerações na internet. “Estar na Farofa pode ser como patrocinar um grande evento como Rock in Rio ou o Lollapalooza, porque te coloca no assunto durante o ano todo, da preparação até o pós-evento”, avalia.

Convites da Farofa da Gkay são enviados em sacos de lixo

‘Boom’ de engajamento

Desde a sua abertura, no fim de novembro, a Copa do Mundo no Catar é um dos assuntos que tem dominado as conversas na internet, deixando pouco ou quase nenhum espaço para outros temas. Por coincidência, a farofa da Gkay foi realizada justamente em um período de hiato dos jogos do mundial. Com a bola fora de campo, a festa de aniversário da influenciadora se transformou no assunto mais debatido pelos internautas.

Um levantamento do BuzzMonitor, sobre interação nas redes sociais, mostra que a Farofa da Gkay já foi citada quase 100 mil vezes em publicações de influenciadores e sites de notícias especializados em celebridades. Nesta quinta-feira, 8, mais de 112 mil publicações apenas no Twitter mencionavam a influenciadora, colocando a festa no topo dos assuntos mais debatidos nas redes.

Ainda segundo o BuzzMonitor, desde que começou a divulgar a Farofa, a comediante viu o número de seguidores nas redes sociais disparar. Nos últimos 30 dias, quase 800 mil novas contas passaram a acompanhar a sua conta de Instagram, que está prestes a alcançar a marca de 21 milhões de seguidores.

Mas afinal, quanto custa participar da farofa? Ainda que o aniversário de Gessika Kayane se pareça com um festival de música, ou uma festa comercial, para garantir a presença as pessoas precisam ser convidadas, já que todos os gastos são custeados pela própria influencer.