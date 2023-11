Magalu faz ‘esquenta’ Black Friday com cupons de até R$ 1 mil

O Magazine Luiza começa a partir da meia-noite (22/11) até às 5h00 do dia 22 de novembro uma grande distribuição de cupons. A ação marca a abertura da campanha de descontos da Black Friday da companhia. Serão distribuídos 800 cupons, que variam entre R$ 100 e R$ 1.000. A empresa não revela o valor total que irá gastar na ação de marketing.

A distribuição dos cupons será feita pela influenciadora digital, a Lu, em seu perfil do X (ex-Twitter). Os cupons poderão ser usados para a compra de qualquer produto, a partir de R$ 1, no aplicativo do Magalu. A bonificação tem de ser usada imediatamente, porque está limitada a uma quantidade específica de produtos. Quem conseguir comprar primeiro, leva o item com desconto.

Ao final da promoção, batizada de #CupomDaMadrugadaMagalu, a varejista vai divulgar uma grande ação da empresa para a Black Friday.

De acordo com a companhia, ter uma conta na rede, seguir a empresa (@magalu) e ativar a notificação, pode ajudar a ser notificado mais rápido quando os posts forem publicados.

Cupons estarão disponíveis no perfil da assistente virtual Lu, no X (ex-Twitter) Foto: Magalu/ Divulgação

As compras precisam ser, ao menos, R$ 1 maiores que o valor do cupom. Ou seja, para usar um cupom de R$ 1.000, o produto precisa custar, no mínimo, R$ 1.001

Os cupons só serão válidos para compras no aplicativo do Magalu. Por isso, é necessário que o aplicativo esteja instalado no celular do comprador e com login feito.

Com essa campanha de descontos, a varejista retoma a política de promoção surpresa para a data. Em 2017, por exemplo, o Magalu fez pela primeira vez a promoção “Black Post “, na qual os clientes compravam itens sem saber do que se tratava. A estratégia aconteceu na página da companhia no Facebook. No final do dia 21 de novembro, os produtos vendidos foram revelados: cafeteiras, caixas de som, notebooks, Smart TVs, lavadoras, refrigeradores e smartphones, todos de linhas premium. Em outra promoção de Black Friday, a empresa vendeu smartphones com 80% de desconto.