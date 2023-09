The Town: patrocinadores levam de tirolesa a desconto em carro zero para se destacar no festival

Conhecido pelas clássicas corridas de automóveis e por outros festivais, o Autódromo de Interlagos se tornou este fim de semana a “casa” do mais novo megafestival de música do Grupo Dreamers, o The Town. Uma espécie de “herdeiro” do já tradicional Rock In Rio, o evento mais novo da holding ligado ao mundo do entretenimento traz antigos e novos patrocinadores ligados ao universo da música.

Ao todo, o festival tem 10 patrocinadores oficiais: Heineken, Itaú, Volkswagen, Vivo, Porto, Riachuelo, KitKat, Seara, Coca-Cola e Ifood. Além dessas empresas, há cerca de outras 80 marcas presentes com espaços de venda, camarotes para convidados e atrações como roda-gigante e montanha-russa. Na avaliação da professora de marketing da FGV, Lilian Carvalho, a proximidade entre os dois grandes festivais do Grupo Dreamers é uma força extra para o novo evento na hora de conquistar nomes para a lista de patrocinadores. “O fato de ser ‘herdeiro’ do Rock in Rio favorece bastante”, diz.

Festival começou neste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos Foto: Taba Benedicto/Estadão

Em meio a tantos nomes, os anunciantes se esforçam para conseguir se destacar ao longo dos cinco dias de shows. Para isso, vão desde os clássicos brindes, como os copos e comidas, aos descontos para quem quiser comprar um carro zero-quilômetro.

Além dos investimentos como patrocinadores do evento, marcas também puderam investir para ser patrocinadores oficiais da transmissão oficial do evento, realizada pela Globo. Segundo o plano de mídia divulgado pela companhia às agências de publicidade e anunciantes, ao qual o Estadão teve acesso, as cotas de investimentos foram divididas em quatro categorias: Vip, Skyline, The One e New Dance Order.

A principal e mais cara, a Vip, foi comercializada - sem descontos- por R$ 43 milhões, enquanto a mais “barata”, a New Dance Order, saía por pouco mais de R$ 10 milhões. Pelo investimento, as marcas terão direito a ativações na TV aberta, canais por assinatura e internet.

Tirolesa, roda-gigante e carro com desconto

Continua após a publicidade

Principal patrocinadora da primeira edição do The Town, a Heineken terá, ao todo, nove pontos de “ativação de marca” no evento, que vão dos bares com DJs na área vip até a tirolesa da marca para os visitantes com maior espírito de aventura. Conforme divulgado pela cervejeira, o festival de música será parte das comemorações dos 150 anos de história da marca holandesa.

Uma das copatrocinadoras do festival, a Volkswagen aproveita os cinco dias de shows para promover as vendas do utilitário-esportivo T-Cross na edição especial criada para o evento. Serão 3 mil unidades do SUV com equipamentos extras e uma plaquinha ao lado da porta esquerda com o nome The Town.

Vendida a R$ 149.990, a versão poderá ser adquirida em qualquer revenda da marca com desconto de R$ 8 mil por qualquer participante que acessar um QR Code que estará em totens nas quatro instalações que a montadora têm próximas aos palcos dos shows. “Além do desconto, o participante poderá financiar o modelo em 24 parcelas sem juros, com 50% de entrada do valor do veículo”, diz Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

Entre as ações para o público do The Town que a Volkswagen preparou estão testes com a picape Amarok Extreme e exposição da Kombi e do ID.Buzz usados na recente campanha publicitária para marcar os 70 anos da marca. O filme gerou grande polêmica ao colocar a cantora Maria Rita e sua mãe Elis Regina cantando juntas por meio de inteligência artificial.

Também haverá, entre outras atividades, um espaço com palco onde os visitantes podem cantar uma música em karaokê com banda ao vivo. Durante a performance, nomes dos “cantores” e da música aparecem no letreiro do palco.

Van elétrica ID.Buzz e a Kombi usadas em campanha da Volkswagen com Maria Rita e Elis Regina Foto: Volkswagen

Continua após a publicidade

Conhecida por ser a patrocinadora master do concorrente Lollapalooza, a Vivo retorna ao Autódromo de Interlagos agora como uma das marcas do The Town. No evento, a companhia retoma o Presença Preta, projeto criado no Lollapalooza para ampliar a representatividade dentro dos gramados dos festivais, além de criar uma loja de produtos licenciados do novo festival dentro do evento.

“Para o The Town 2023 unimos a pauta da diversidade racial do Presença Preta com uma expressão cultural muito genuína de São Paulo, as batalhas de rima. Dessa forma, destacamos o poder do coletivo, que é parte central de nossa visão de um futuro mais diverso e inclusivo”, diz Marina Daineze, diretora de marca e comunicação da Vivo.